El PP decide tumbar el decreto energético del Gobierno

Contragolpe del Partido Popular al Gobierno. El decreto anti-apagones no logrará salvar el trámite parlamentario. Después del portazo de Podemos, desempataba Alberto Núñez Feijóo, que guardó con celo su decisión final y finalmente ha girado el pulgar hacia abajo. Lo previsible. Todos en su bancada coincidían en que no cabía "dar auxilio" a Pedro Sánchez en un momento crítico, con un sinfín de escándalos de corrupción asediando su gobierno, su partido y su entorno, y una flagrante debilidad parlamentaria.

El Congreso de los Diputados celebra este martes un Pleno extraordinario, el último del curso, epílogo del diario de sesiones. En liza, dos reformas del Reglamento de la Cámara Baja, varias iniciativas procedentes del Senado -entre ellas la Agencia de Salud Pública- y tres decretos. A un día del segundo aniversario de las elecciones del 23-J, es decir, el ecuador de la legislatura, el grupo popular tenía directriz de "salir a ganar". A estas alturas, una victoria es la derrota del adversario.

A pesar de las fuertes presiones procedentes de todo el sector eléctrico, desde las grandes multinacionales hasta las industrias electrointensivas, el PP, como avanzó LA RAZÓN, ha optado por propinar un nuevo revés al Ejecutivo, que se va de vacaciones sin resolver el escollo de una gobernabilidad imposible. El bloqueo se ha instalado en la política española, no hay mayoría y mucho menos estable.

Miguel Tellado, secretario general del PP, aseguró esta mañana que Sánchez no tiene el apoyo de sus socios para gobernar ni legislar. "El Pleno de hoy es la mayor demostración de que es un presidente acorralado con unos socios que lo mantienen con la respiración asistida", subrayó en los micrófonos de la televisión pública vasca, ETB. Sobre el decreto antiapagón, se mostró crítico porque "no va a resolver" que España vuelva a fundirse a negro. "No tiene medidas concretas". Un anticipo de lo que haría finalmente su grupo.

Junts también se opone

Con este decreto, aprobado por el Consejo de Ministros hace cuatro semanas, Moncloa buscaba dar respuesta al gran apagón que fundió a negro la península ibérica el pasado mes de abril. Entre otras medidas, contemplaba soluciones tecnológicas para mejorar el sistema eléctrico, un impulso al almacenamiento de las plantas renovables y la agilización de permisos para su instalación. Además de Podemos, Junts también ha decidido oponerse. Más estopa para la hoguera.

Fuentes oficiales del PP anuncian que, para contrarrestar los efectos de la caída del decreto energético, el grupo que comanda Ester Muñoz presentará una proposición de ley "en coordinación con las comunidades autónomas". El objetivo es "garantizar las inversiones" que España necesita "en materia de energía".

Más allá de la iniciativa, desde Génova ahondan en la situación endiablada del presidente: "Tuvo votos para llegar, pero no tiene votos para seguir". Por eso, insisten en su cantinela de que toca volver a las urnas: "Por la indignidad de un Gobierno asediado por la corrupción y por su incapacidad, no ya para aprobar unos presupuestos generales, sino para sacar adelante un simple decreto, debe convocar elecciones de forma inmediata".