Carme Chaparro revela la causa de su parón profesional

Los 'Informativos Telecinco' están viviendo un momento de cambio. En algunas ocasiones, como es el caso de David Cantero, "de manera acordada", pero en otros sin motivo o respuesta aparente. De hecho, desde hace unos meses la audiencia se ha sorprendido con la desaparición en antena de una de las caras más características de la cadena: Carme Chaparro.

La periodista, que tampoco había revelado mucha información al respecto ni subía contenido en sus redes sociales, ha tenido que realizar un vídeo para su cuenta de Instagram en el que ha explicado con detalle a todos sus seguidores el motivo de salud que le ha obligado a parar su etapa profesional.

Un rostro muy serio

Este contenido nos muestra a una Carme Chaparro con un tono y un rostro mucho más serio de lo habitual. En sus publicaciones, los más de 100.000 seguidores están acostumbrados a ver y vivir junto a ella su día a día de una manera más distendida. Lo que pasa es que la situación requería otro tipo de mensaje, mucho más calmado y pensado.

De hecho, comenzaba la explicación de la siguiente manera: "Hola a todos, espero que estéis bien. Voy a contaros algo que para mí es difícil de contar, pero que espero poder contar bien". Sólo con ese inicio ya se podía intuir que no iba a ser un vídeo nada fácil para la presentadora. Además, incidía: "Me habéis preguntado muchos que dónde estoy, qué por qué no contesto a los mensajes, que estoy desaparecida de las redes, que no cuelgo imágenes nuevas..".

¿Cuándo será su vuelta?

Posteriormente, señaló el motivo de su ausencia en televisión: "He tenido que parar para muchas cosas de mi vida para poder cuidarme y tratarme, pero vamos por el buen camino". Igualmente, apunta que seguirá un tiempo fuera de los focos: "Hemos aplazado para el mes de septiembre. No os voy a poder acompañar en Sant Jordi, tampoco en la feria del libro de Madrid, ni en esos viajes por toda España...".

"En septiembre voy a estar, espero, con todos vosotros y una novela que me ha costado mucho escribir y que yo creo que es la mejor, la mejor de todas y el mejor cierre para la trilogía de delito. Acordaos de mí, yo me acordaré mucho de vosotros y nos vemos en septiembre", concluye el vídeo. Además, es importante destacar que la publicación lleva el siguiente mensaje escrito: "Ciencia. Personas. Paciencia. Ya vamos por el buen camino. Gracias a todos y todas por estar ahí".