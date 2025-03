David Cantero: "Soy discreto, me he ido en silencio, casi sin hacer ruido"

En el día de ayer, os contábamos en LA RAZÓN la inesperada decisión que había tomado Mediaset con uno de sus periodistas más icónicos. Después de casi 15 años como presentador de los 'Informativos Telecinco', David Cantero concluyó de manera oficial su espectacular trayectoria profesional en la cadena. Una decisión que se comunicó a través de un escueto comunicado.

Por tanto, el presentador ya no será de la partida de las próximas ediciones que se llevarán a cabo este fin de semana. Tras conocerse la noticia, muchas personas fueron a comprobar la manera en la que David Cantero finalizó el programa que presentaba, 'Informativos Telecinco', el pasado domingo. La sorpresa llegó cuando él termina de la siguiente forma: "Gracias por todo". Una frase que ahora cobra sentido. Era su despedida, aunque la mayoría no lo supiéramos.

Primeras declaraciones

Esta mañana, un día después de que saltase la noticia, David Cantero ha publicado un vídeo en su perfil de Instagram en el que hace las primeras declaraciones tras el sorprendente comunicado. "La vida es una sucesión de cambios, más o menos inesperado, trascendentales...y este lo es", empieza explicando el periodista.

Además, continua: "Como ya sabéis acabo de empezar una nueva etapa. Ayer saltó la noticia y desde ese momento he recibido centenares de mensajes, llamadas...tantas que no he podido apenas atender ni un puñadito de tanto cariño como es debido". "Algo he debido hacer bien. Ya sabéis que soy discreto. Me he ido sin hacer ruido, casi en silencio", apunta.

"Ayer fue un día extraño, desconecté un poco. Muy intenso. Os agradezco cada muestra de interés. Las que llegan desde dentro y también las que llegan desde fuera. Es muy conmovedor", explica. Igualmente, quiso valorar esta etapa profesional que llega a su fin: "Me voy de Mediaset agradecido. Han sido 15 años extraordinarios. Dejo atrás infinidad de buenos recuerdos, buenos momentos, buenos amigos y compañeros que voy a echar muchísimo de menos, claro".

Una despedida "insólita"

Como era de esperar, esta decisión de Mediaset España ha generado mucho revuelo y comentarios en las redes sociales. Uno de los más esperados, y que no ha defraudado, ha sido el de la que fue su compañera en los 'Informativos Telecinco' durante más de 12 años, Isabel Jiménez. "Pues ya estaría... ¿no? Gracias por tanto. Te quiero, amigo. Lo demás ya está dicho", ha explicado en su post de Instagram.

Gracias a estas palabras, hemos podido leer las primeras impresiones de David Cantero sobre esta noticia: "Gracias a ti por ser lo mejor de lo mejor desde el primer segundo hasta esta insólita despedida… Te quiero". Curiosamente, además de agradecer el mensaje de su amiga, el periodista ha querido remarca lo extraña que ha sido la forma en la que se ha terminado su etapa en los 'Informativos Telecinco'.

Las palabras de Sara Carbonero

Por su parte, otra antigua compañera de la cadena, Sara Carbonero, también quiso mandar un emotivo mensaje a David Cantero como respuesta a la misma publicación: "David, compañero, amigo, profesional incansable. Espíritu libre, generoso, inspirador, rebelde. Una de las mejores personas que me he cruzado en mi vida. Eres mucho y la vida te traerá todo lo bueno que mereces. Estoy segura. Te quiero y te admiro".

De la misma manera, el presentador agradeció este destacado comentario: "Gracias de corazón queridísima Sara. Tus palabras alivian y dan aliento, son tan puras como tú. Gracias".