Chanel contra el Benidorm Fest: "Me parece una falta de respeto a los eurofans y a mí"

Nebulossa y su "Zorra" española se impone y gana el Benidorm Fest 2024. Una gala final llena de grandes actuaciones entre participantes e invitados, donde las polémicas no han tardado en surgir, la más comentada, la de la ganadora de la primera edición del Festival.

Chanel Terrero ha expresado su descontento tras la actuación de Abraham Mateo, que ha cantado un medley de 'Falsos Recuerdos' y 'Clavaito'. Este último tema, lo lanzó a dúo con Chanel, sin embargo, la representante de Eurovisión 2022 no estuvo presente.

"Se canta Clavaito en el BenidormFest 2024 sin mí. Me parece una falta de respeto a los eurofans y a mí, por supuesto. FELICIDADES NEBULOSSA”, ha escrito en la nueva red social, Threads.

María Eizaguirre, directora de Comunicación de RTVE, ha señalado: "No he visto de lo que me estás hablando, así que me lo miro y mañana te comento lo que corresponda. En cualquier caso, respeto a sus palabras. No he visto nada".