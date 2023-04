El conocido presentador de televisión italiana que ha dejado la pantalla para ser cura

Un conocido presentador de la televisión pública en Italia, decidió hace unos años cambiar la pantalla por la Iglesia. Él es Fabrizio Gatta, que tras una larga carrera desarrollada en la RAI, la emisora nacional de Italia, decidió abandonar todo y hacerse cura.

Uno de los rostros más conocidos de la televisión italiana y tras un encuentro con Dios dejó todo a los 50 años y en diciembre de 2021, ya con 58 años, fue ordenado sacerdote por la diócesis de Ventiglimia-Sanremo.

La decisión

En una entrevista en Italia, Gatta explicaba que aún siendo un personaje muy conocido en el país transalpino, le faltaba algo. ''Tuve éxito, bonitos coches, hermosas mujeres, no me faltó de nada. Viví un poco de aquel sentido de omnipotencia que te da la notoriedad. Pero faltaba algo'', confesaba.

''Desde que emprendí este camino nunca he mirado atrás. Y siempre he afrontado los inconvenientes o novedades que me presentaba esta nueva condición con la fuerza que proviene de la Gracia que el Señor me concede'', explicaba el ahora sacerdote.

Fabrizio Gatta como sacerdote .

Ahora que ya ha sido ordenado, Gatta ha afirmado que el no quiere ser un sacerdote mediocre. Por ello, espera estar a la altura de esta inesperada llamada y amar a ese “Dios de lo imposible que ha entrado en la oscuridad de mi vida, esperándome a la vuelta de la esquina''.

A día de hoy, el que fuera el presentador de la cadena nacional transalpina, es ahora cura en la ciudad de Sanremo. Fabrizio dejó la televisión en 2013 para dedicarse completamente a su camino eclesiástico y, después de unos años, finalmente pudo convertirse en cura el año pasado, en en enero de 2022.