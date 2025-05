"Matabot": Mucho más que un robot, humanidad y comedia

Una de las novelas de mayor éxito de ventas en los últimos años, "Los diarios de Matabot", se ha convertido en la base de la historia sobre la que versa la nueva superproducción de Apple TV+. La plataforma estadounidense estrena mañana los dos primeros episodios de "Matabot", una serie que se incluye dentro del ámbito de la ciencia ficción. Este proyecto audiovisual, que nos traslada a un mundo imaginario donde los robots tienen una importancia transcendental en el día a día, viene avalado por el triunfo a nivel de reconocimientos de la saga de libros: premios Hugo (2018, primer libro; 2019, el segundo), Nebula (2018) y Locus (2018 y 2019).

Desde el inicio, la historia que nos cuenta "Matabot" atrapa a los espectadores: un robot, abrumado por las idioteces que hacemos los humanos. Una visión única y a la que no estamos acostumbrados que nos traslada a replantearnos muchas cosas sobre nuestro día a día. Además, al ser capítulos de unos 25 minutos de duración, la serie consigue que no quites la vista de la televisión ya que la viveza de los sucesos es fascinante. Sin tiempo para apreciar todos los matices, la serie nos traslada a un mundo superior en el que la tecnología lo domina todo y donde el protagonista, un robot de seguridad rebelde, consigue tener voluntad propia de manera inesperada y sin revelárselo a nadie.

La comedia está muy presente

Con la intención de aislarse de las personas humanas que le rodean, ya que está compungido por las emociones que ellos viven, decide "autohackearse". Contra todo pronóstico, incluso para él, lo consigue. Eso le implica una nueva posición en la que tiene que pasar desapercibido para que nadie se dé cuenta de lo que ha pasado. Por ello, y para no llamar la atención, decide ponerse como opción disponible para alistarse a una misión sorprendente y peligrosa. Aunque no es de su interés, ya que si fuera por él se quedaría tranquilo viendo telenovelas futuristas y descubriendo su lugar en el mundo, es el seleccionado para este evento que consiste en acudir a un planeta poco conocido. Su objetivo es acompañar y proteger al grupo de científicos que acuden en esta misión de reconocimiento y aprendizaje. Aunque no era la única opción posible, con el paso del tiempo todos comprenden la importancia de escogerle a él.

De hecho, otro de los puntos fuertes de este thriller de ciencia ficción es, desde un inicio, los toques de humor que caracterizan a los personajes y, sobre todo, a su protagonista principal: el ganador del Emmy, Alexander Skarsgård. El actor, destacado por sus papeles en "Succession" o "Big Little Lies", entre otros, vuelve a demostrar sus dotes interpretativos y añade en muchos de sus diálogos un humor muy fino que acompaña de manera excepcional a las aventuras o los quehaceres de su personaje ("Matabot"). Una elección ideal para trasladar a los espectadores lo que pretendían conseguir los creadores de esta obra futurista: los aclamados Chris y Paul Weitz, que han sido nominados al Oscar por sus trabajos en "Un niño grande" y "Mozart in the Jungle".

Una escena de la serie "Matabot" Apple TV+

Junto a la gran importancia del papel protagonista, también hay que destacar la evolución del resto de personajes principales. Al principio de la serie, parece que van a tener un papel mucho menos relevante de lo que finalmente sí tienen. Durante el paso de los capítulos, cada uno de ellos van generando matices e historias que nos hacen disfrutar también de su manera de ver la vida tan particular y las interacciones con Skardgård se convierten en otra piedra angular de este proyecto audiovisual. Un grupo de humanos y científicos tan variopinto como excepcional que está compuesto por un fantástico elenco de actores y actrices: Noma Dumezweni ("Presunto inocente"), David Dastmalchian ("Oppenheimer"), Sabrina Wu ("Locas en apuros"), Akshay Khanna ("Critical Incident"), Tattiawna Jones ("El cuento de la criada") y Tamara Podemski ("Outer Range").

Por todo ello, esta nueva serie nos invita a vivir una aventura increíble en un mundo dominado por robots y donde, a través del humor, se hace un retrato social al servicio de la ciencia ficción. Desde luego, los primeros episodios de "Matabot" contienen una mezcla muy interesante que no va a dejar indiferente a ninguna de las personas que se atrevan a disfrutar de esta serie y que, con el final del último capítulo de esta temporada, te deja con ganas de más.