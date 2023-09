'El Conquistador' gana adeptos con el fútbol (12,5%) pero no supera a 'Hermanos' (15,1%) mientras que 'Cuentos Chinos' sigue bajando (7%)

Dos días lleva en antena ‘Cuentos Chinos’, el nuevo espacio de Jorge Javier Vázquez en Mediaset y parece que más que ganar adeptos los está llevando a que consuman otros contenidos de la competencia. Según informa Barlovento Comunicación y dos30’, la pasada noche del martes 12 de septiembre, RTVEparecía tener el control con el partido de fútbol donde se jugaba la clasificación de la Eurocopa entre España y Chipre. Dicho partido obtuvo un 24,5% de cuota de pantalla, es decir un total de 3.070.000 telespectadores; bajando a un 12,5% de share con la segunda entrega de ‘El Conquistador’.

El espacio presentado por Raquel Sánchez Silva y Julián Iantzisubió en cuanto a su estreno el pasado lunes, 11 de septiembre, logrando la atención de 1.200.000 telespectadores. Quien mantuvo su liderazgo fue Antena 3. el espacio de Pablo Motos, ‘El Hormiguero’, que contó con la visita de Inma Cuesta y Luis Tosar, logró obtener un 15,4% de cuota de pantalla, es decir 2.026.000 telespectadores; para seguir con su ficción turca ‘Hermanos’, la cual anotó un 15,1% de share y mantuvo enganchados a 1.315.000 telespectadores.

La cadena que salió peor parada, y que le cuesta levantar cabeza, fue Telecinco. La segunda entrega de ‘Cuentos Chinos’, pasó de obtener en su estreno un 9,4% de share a un 7% de cuota de pantalla. A pesar de contar con la visita de la vedette murcianaBárbara Rey, parece no haber calado a la audiencia manteniendo, solamente, a 940.000 telespectadores. Su ficción, recién estrenada en abierto, ‘Way Down’, se vio más beneficiada subiendo a un 11,4% de cuota de pantalla y logrando tener a 997.000 televidentes.

En cuanto a las hermanas pequeñas, la Cuatro tuvo mejor suerte que su hermana mayor consiguiendo anotar un 6,6% de share y un total de 437.000 telespectadores gracias a ‘Código 10’. laSexta con la serie ‘Dr. Muerte’ anotó un 2,7% de cuota de pantalla, lo que viene a ser un total de 283.000 televidentes; mientras que en última posición fue La 2 con ‘Se ha escrito un crimen’ donde apuntó un 1,9% de share con un total de 258.000 telespectadores.