Inma Cuesta, en 'El Hormiguero': "A mí me gusta mandar, y más estando rodeada de hombres"

Los actores Luis Tosar e Inma Cuesta visitaron anoche el plató de 'El Hormiguero'. Acudieron a promocionar 'Todos los nombres de Dios', la nueva película de Daniel Calparsoro que llega a los cines el próximo 15 de septiembre. Se trata de un largometraje de suspense y de acción con trasfondo político y social que atrapa de principio a fin.

A Inma Cuesta le agrada su papel como comandante de la unidad antiterrorista: "A mí me gusta mandar". "Está rodeada de hombres y es la que tiene que tomar una decisión y convencer a sus jefes de que la decisión que ha tomado es la adecuada", comentó la intérprete jiennense.

Para Luis Tosar, que visitaba el programa de Antena 3 por 19ª vez, la experiencia de rodar en la Gran Vía vacía fue "afortunada: es un mundo aparte y tuvimos la suerte de poder grabar allí". "Todo lo que grabamos en la Gran Vía está hecho en 8 horas; eso sólo lo puede conseguir Dani Calparsoro". "Cualquiera que vive por aquí y abre la ventana y ve esta fiesta que tenemos montada se cree que está pasando algo gordo", apuntilló la actriz.

La mayoría de los extras son guardias civiles y tédax de verdad: "Conocerlos de primera mano me impresionó, sobre todo a alguien que desactiva bombas y a la vez tiene hijos", confesó Cuesta. "Esta gente se expresa al peligro de verdad todos los días de su vida", apuntó el actor gallego sobre los artificieros.

Hay una escena, en la que Tosar sale volando por una explosión: "Eso lo grabamos con unos cables, y luego ya lo fuimos afinando y lo hacíamos con un cable de acero y tal", comentó.

Más allá de la película

En otro orden de cosas, hace poco que Cuesta fue madre y, por ello, le regalaron un escudo de la Guardia Civil "que acabó en la habitación de mi hija, porque le encanta a ella".

El intérprete gallego contó una de sus historias que tanto le gustan a Motos: "Yo trabajaba para una agencia de publicidad, y tuve que hacer de impresora Fujitsu en un sketch; hicimos una carrera como de mimos robóticos".

Fuera de las pantallas, una de las pasiones de Tosar es la carpintería. Cuesta trabajaba en Cortefiel mientras hacía castings: "Estuve trabajando en la sección de caballeros cuando me vine a Madrid; me gustaba doblar ropa, me relajaba; ya luego me llegó la oportunidad en el musicar 'Hoy no me puede levantar' de Nacho Cano".