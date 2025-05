Cuáles son los 21 países que nunca han ganado Eurovisión

Lo cierto es que siendo estrictos, y a pesar de su corta historia, el Festival de Eurovisión tiene a sus favoritos. Nos referimos que a veces por motivos poco musicales la victoria acaba en un país arrebatando el triunfo a otro, que con más razón artística se lo hubiera llevado. Siendo estrictos, desde el inicio del Festival de Eurovisión en 1956 hasta la edición de 2025, han participado alrededor de 69 países diferentes (incluyendo algunos que ya no participan y otros con participaciones intermitentes). De estos, aproximadamente más de 30 países nunca han ganado Eurovisión.

Si seguimos con las cuentas sólo 22 países han conseguido ganar el certamen al menos una vez, lo que significa que el resto se han quedado sin ninguna. Pero a veces es flagrante que a pesar de la constancia y los intentos hay históricos países que no han levantado aún el micrófono de cristal. Ese es el caso de Chipre, el eterno aspirante mediterráneo que debutó en 1981 y en 69 ediciones ha participado en 39 ocasiones y sin embargo nunca ha conseguido ser el número 1. En 2018 alcanzó su mejor meta, el segundo puesto conseguido por Eleni Foureira con "Fuego", por detrás de Israel. Chipre es el país con más participaciones sin haber ganado nunca Eurovisión.

Otro caso es el de Islandia que ha participado en 35 ediciones consiguiendo en dos ocasiones quedar en segunda posición. En 1999, Selma estuvo a punto de llevarse la victoria con Selma y "All Out of Luck", y en 2009, Yohanna repitió la hazaña con una balada emotiva, "Is it True?". En años recientes, propuestas innovadoras como Hatari o Daði Freyr han consolidado a Islandia como favorita del público, aunque el trofeo sigue escapándose. En el caso de Lituania, el país debutó en 1994 y en 23 participaciones sólo ha conseguido llegar a un sexto puesto, 2006 y 2021. Su debut fue desastroso, pero en 2006 alcanzó el sexto puesto con una sátira del propio concurso, con LT United y "WE are the Winners" . En 2021, The Roop volvió a situar al país en el top 10 con “Discoteque”, pero el podio sigue siendo esquivo.

Albania es otro país que ha participado una veintena de veces desde 2004 y el quinto puesto es su mejor resultado. Fue en 2012 con Rona Nishliu con “Suus” (2012). Polonia debutó en el festival en 1994 y tras 24 ediciones alcanzó su máximo en 1994 con un segundo puesto gracias a Edyta Górniak con “To nie ja!”. Sorprendió en su debut quedando segunda, pero desde entonces no ha vuelto a acercarse tanto a la victoria. Ha estado presente en 14 finales, pero su mejor época sigue siendo la del estreno. Moldavia comenzó su andadura en Eurovisión en 2005 y en 18 participaciones ha conseguido subir hasta el número 3 con Sunstroke en 2017 y su tema "Hey Mamma".

Otros perdedores:

Rumanía: Grandes voces, sin victoria

Participaciones: 23 (debut en 1994)

Mejor resultado: 3.º puesto (2005, 2010)

Candidatos más cercanos: Luminita Anghel & Sistem con “Let Me Try” (2005); Paula Seling & Ovi con “Playing with Fire” (2010)

Croacia: El eterno semifinalista

Participaciones: 28 (debut en 1993)

Mejor resultado: 4.º puesto (1996, 1999)

Maja Blagdan con “Sveta ljubav” (1996); Doris Dragović con “Marija Magdalena” (1999)

Croacia ha llegado a la final en 14 ocasiones y sus mejores resultados fueron dos cuartos puestos en los años noventa:

Eslovenia y Hungría: Nuevos pero persistentes

Eslovenia: 29 participaciones, mejor resultado 7.º puesto (1995, 2001)

Hungría: 19 participaciones, mejor resultado 4.º puesto (1994)

San Marino: 14 participaciones, mejor resultado 19.º puesto (2019)

Montenegro: 12 participaciones, mejor resultado 13.º puesto (2015)

Georgia, Armenia, Bielorrusia, Macedonia del Norte, República Checa, Australia: Todos han participado varias veces y, pese a algunos buenos resultados, siguen sin conocer la victoria.