Jennifer Aniston se convierte en la madre tóxica más temida de la televisión

Lo que empieza con una sonrisa infantil puede terminar en una pesadilla doméstica disfrazada de éxito.Apple TV+ lo sabe y no ha dudado en trasladar a la pantalla uno de los libros más comentados, incómodos y sinceros de los últimos años: “I’m Glad My Mom Died”. El título no se anda con rodeos y la serie, que ya está en producción, parece que tampoco lo hará. Diez episodios, una historia demoledora, y Jennifer Aniston en un papel que dinamita todo lo que creíamos saber sobre ella.

Jennette McCurdy, que durante años fue la cara angelical de Nickelodeon, escribió unas memorias que no solo rompieron récords de ventas, sino también el velo de silencio que cubría el lado oscuro de la fama precoz. En su relato, la actriz y ahora guionista disecciona la relación con una madre que vivió a través de su éxito, impuso su control hasta el asfixio y convirtió cada logro en una deuda emocional. Un tipo de maternidad que raramente se muestra con crudeza y que, en esta ficción, llega sin filtro ni maquillaje.

Jennifer Aniston interpretará a esa madre. Sí, la misma que durante décadas ha sido la novia perfecta de América, el icono del pelo más copiado de los noventa, la comedia romántica encarnada. Pero aquí no habrá Friends ni brunchs, sino control emocional, manipulación vestida de ternura y una presencia materna tan magnética como corrosiva. Aniston no solo protagoniza, también produce, marcando su segundo gran proyecto con Apple tras “The Morning Show”, donde ya ha demostrado que el drama le sienta de maravilla.

El fichaje de Sharon Horgan y Stacy Greenberg (la dupla detrás de “Bad Sisters”) como productoras refuerza el tono ácido e incómodo que ya definía el libro. Esta es una historia sobre los costes del espectáculo, pero también sobre la manera en que ciertas dinámicas familiares se perpetúan tras la cortina del éxito. Y, sobre todo, sobre lo difícil que es desmontarlas cuando forman parte del personaje que crees ser.

Ari Katcher, conocido por “Ramy” y los proyectos con Jerrod Carmichael, codirige junto a McCurdy. Un tándem que sugiere que esta no será una serie para espectadores tibios. La fricción entre dolor real y humor despiadado, entre trauma y catarsis, no solo se mantiene, sino que se convierte en motor narrativo. Todo apunta a que la serie respetará el tono incómodamente divertido del libro, su lenguaje crudo y directo, y su capacidad para convertir una historia personal en una denuncia generacional.

Apple TV+ no ha escatimado en ambición ni en talento. En un panorama saturado de true crimes y biopics suaves, esta producción abre un espacio nuevo para el drama autobiográfico que no pide perdón. Es una historia sobre estrellas infantiles, sí, pero también sobre dinámicas familiares disfrazadas de amor. El estreno todavía no tiene fecha, pero la expectativa ya está servida: pocas veces una serie se atrevió a mirar tan de frente lo que significa crecer bajo el foco… y la sombra de una madre que no sabía soltar.