Dani Martín lo cuenta todo en "El Hormiguero": su cambio físico, Ester Expósito y la música

Dani Martín ha regresado con fuerza al plató de "El Hormiguero", donde presentó su nuevo disco y anunció una esperada gira que marca su vuelta a los escenarios tras un retiro temporal. Con un cambio físico evidente y muchas reflexiones, el cantante compartió detalles de su transformación y su visión actual de la música. "Ahora mismo estoy como un rayo", declaró con orgullo al confesar que ha perdido 30 kilos. Su secreto, según explicó, ha sido dejar el alcohol, apostar por una alimentación equilibrada y abrazar un estilo de vida saludable.

Durante la entrevista con Pablo Motos, Dani también recordó la polémica que surgió con su canción sobre Ester Expósito, un tema que generó críticas en redes sociales. "Me llamaron de todo", confesó el artista, aunque aclaró que la actriz estuvo involucrada en todo momento en la creación del tema y aprobó cada detalle. "Fue un proceso transparente y con respeto", añadió, dejando claro que su intención nunca fue desatar malentendidos.

El madrileño aprovechó para reflexionar sobre la industria musical actual, criticando la producción masiva de canciones que carecen de profundidad. "Hay temas que son muy caducos", señaló, lamentando que muchos artistas produzcan música "como churros". A pesar de su disgusto por esta tendencia, destacó que sigue admirando el trabajo de varios compañeros, incluso en géneros como el reguetón, aunque "no entiende que se intente imitar desde lugares como Soria".

El regreso de Dani Martín no solo está marcado por su renovada figura y nuevas composiciones, sino también por su conexión con el público. "Siempre he cantado desde el corazón y eso es lo que me mueve", afirmó. Su gira promete ser un evento cargado de emociones y nostalgia para los fans, quienes esperan ansiosos volver a verlo en los escenarios.

Con su regreso, Dani Martín reafirma su lugar en la música española, demostrando que es posible reinventarse tanto personal como profesionalmente. "La música es mi vida, y volver a compartirla con la gente es lo que más ilusión me hace", concluyó.