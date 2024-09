Ester Expósito se sincera sobre la sexualización que sufre: "Te encasillan y te cierran las puertas"

Su papel de Carla en la serie "Élite" la lanzó al éxito siendo una de las actrices españolas más conocidas. Ahora ha concedido una entrevista a la revista Vogue, en la que Ester Expósitopromociona su último trabajo: "El llanto", una película de terror. Además repasa algunos momentos de su vida y cómo le marcó su repentino éxito en la serie de Netflix.

Tras "Élite", Ester asegura que tuvo la necesidad de embarcarse en proyectos que "le apeteciese hacer", aunque esto le supuso un periodo de estrés que le hacía sentirse "muy triste y un poco vacía por no estar haciendo algo que me llenase". Fue el motivo por el que pasó una temporada en México: "Mudarme supuso escapar de aquí porque todo me recordaba a mi etapa en la serie. Para mí era muy importante empezar a abarcar otros géneros y seguir haciendo cine, una industria que amo y de la que quería formar parte".

Reconoce además que su perfeccionismo le "ha jugado malas pasadas", sobre todo en su época de estudiante en la que revela que se "sentía bastante sola" porque no sentía motivación por nada. Llegó a pasar por episodios de salud mental, con ansiedad y depresión que la llevaron a acudir a terapia durante algún tiempo.

La sexualización de su figura como actriz es otro de los temas que abarca la publicación. Expósito señala que hay una "misoginia y sexismo implícito" en el mundo del cine, la música y la televisión, y que por ser mujer parece que existe un derecho a "meterse" con la vida privada de las actrices, y no de los actores.

"Parece que lo único que importa es que seas bella", ha explicado en relación a los mensajes que recibe a través de las redes sociales y que parece que buscan "desprestigiarnos como profesionales". La actriz cuenta con casi 26 millones de seguidores en redes sociales, siendo la tercera mujer española con más fans en Instagram.

Precisamente sobre la belleza ha confesado que tiene sus ventajas y sus inconvenientes: "Te encasillan y te cierran las puertas de cosas que a lo mejor a ti te interesan más que hacer de guapa". Por eso ahora valora más los proyectos en los que "no importe mi cara y mi aspecto", algo que le ha cerrado muchas puertas.