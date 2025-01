Daniela Blasco planta cara a las críticas en el Benidorm Fest

El Benidorm Fest 2025 encara su gran final este sábado 1 de febrero con Daniela Blasco como una de las grandes aspirantes al Micrófono de Bronce. Su actuación con "Uh Nana" fue una de las más espectaculares de la primera semifinal, pero también la que más debate ha generado por el uso de coros pregrabados, lo que ha llevado a la artista a pronunciarse al respecto.

Blasco, que logró el pase a la final con el respaldo tanto del público como del jurado, ha explicado este viernes que su objetivo siempre ha sido ofrecer un espectáculo completo, combinando coreografía y voz en directo. No obstante, reconoce que está trabajando para mejorar la ecualización del sonido en la final: "No soy un robot, tengo que gestionar mi aire y mi energía. Sí es cierto que los coros estaban un poco altos y lo estoy ajustando para que haya más canto", ha señalado en rueda de prensa.

A pesar de las críticas, la joven mallorquina prefiere quedarse con lo positivo. Su performance fue la más vista en YouTube de la primera semifinal, con más de 360.000 reproducciones en apenas unos días. "Estoy flipando con todo el amor que me está dando la gente. Para mí esto es un sueño y estoy súper agradecida", ha confesado, destacando que su prioridad ahora es pulir detalles y evitar distracciones: "Sé el trabajo que hay detrás y no quiero enfocarme en comentarios negativos. Estoy centrada en mejorar".

En cuanto a las comparaciones con Chanel, la representante de España en Eurovisión 2022, Blasco asume que es inevitable, pero no se obsesiona con ello. "He escuchado de todo, cosas buenas y malas, pero no se le puede gustar a todo el mundo. Yo voy a hacer mi show lo mejor que pueda", ha afirmado. Además, ha dejado la puerta abierta a modificaciones en su puesta en escena si consigue el billete a Basilea: "Sin duda haría algunos cambios para mejorar, pero el concepto principal sería el mismo".

Con una gran proyección en redes y el respaldo de los eurofans, Daniela Blasco llega a la final con la intención de dar un golpe sobre la mesa y disipar cualquier duda sobre su capacidad vocal. ¿Será suficiente para convertirse en la próxima representante de España en Eurovisión? La respuesta, en apenas unas horas.