David Broncano recibe de su propia medicina en 'La Resistencia': ''No has trabajado jamás''

El programa de ‘La Resistencia’ ha vuelto a sorprender. La vuelta de un invitado, cuyo perfil parecía ser bastante opuesto al del programa de MovistarPlus+, ha provocado que el presentador, David Broncano, haya probado de su propia medicina recibiendo un zasca en toda regla. Juan Luis Arsuaga, antropólogo y ganador del Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica, volvía a sentarse en el sofá del Teatro Arlequín de Gran Vía para promocionar su último libro, ‘Nuestro cuerpo’, y cuyo recibimiento fue entre vítores y aplausos.

‘’Buen recibimiento de Paleontología’’, le soltaba Broncano a su invitado nada más pisar el escenario. ‘’Ojalá fuera así cuando entro en clase y fuera así todos los días’’, le respondía con sorna Arsuaga. El antropólogo demostró tener un gran sentido del humor y prueba de ello fue la confesión que hizo tras dar clase en la universidad, cuando dos alumnas suyas se le acercaron. ‘’Se me acercaron y me dijeron: 'No sabíamos que era tan importante'. Yo pensé que era porque habían leído alguno de mis libros o cualquier historia de estas. ‘¿Ah, sí? ¿Por qué?’. Y me dicen: 'Hombre, porque lo hemos visto en 'La Resistencia''', contaba con humor el protagonista.

Pero la cosa no acabó aquí. David Broncano, aprovechando la presencia y sabiduría del invitado sobre la evolución humana, quiso saber cómo haría para ligar con un homo habilis ya que él no dispone de la mandíbula tan característica de aquella especie de humano arcaico. ‘’Yo siempre he pensado que esta cara como con mandíbula fuerte, eso que siempre se ha valorado, yo no tengo esto aquí tan recio. Si yo me tuviera que enrollar con un 'homo habilis' estaría vendido. Dirían este es un mierda'', le soltaba con ironía el jienense al científico madrileño.

‘’Bueno, usarías tus habilidades ahí, ¿no?’’, le respondía el Arsuaga a lo que Broncano no dudó en enseñarle una parte de su anatomía para que le dijese que es lo que apreciaba. ‘’Tengo manos finas. Mira estas manos. ¿Qué verías tú en estas manos?'', preguntaba el presentador sin saber que recibiría un dardo inesperado. ‘’Que no has trabajado jamás’’, le soltó el invitado con humor provocando las risas del público y dejando sin habla al presentador. ‘’Pero, bueno, bueno’’, decía Broncano sin poder articular palabra y aguantando la risa. ‘’Mira qué manos’’, insistía el presentador. Juan Luis Arsuaga, para calmar al presentador por el reciente corte que le había dado quiso recular. ‘’Bueno, de pianista vamos a decir'', concluía el científico.