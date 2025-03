Sara Carbonero se convierte en 'Lady Madrid' con los botines más bastos para días de lluvia que llevábamos de pequeñas

Parece que la lluvia no nos va a dar tregua en Madrid, y por eso Sara Carbonero ha dejado a un lado los looks más primaverales para convertirse en Lady Madrid (la estrella de los tejados) con un look para días de lluvia. Si este año las pautas de estilo han demostrado que el chándal sale de las fronteras deportivas para convertirse en uno de los aliados más cómodos de nuestro armario en los looks urbanos, ahora la cantante demuestra que se puede conjuntar con las emblemáticas botas de montaña, liberándolo también de las zapatillas deportivas.

Y ahora es Sara Carbonero la que ha rescatado estas marrones con cordones y pelito blanco por dentro, como las que nuestras madres nos ponían de pequeñas también en días de lluvia, además de las botas de agua. Un estilismo que Sara ha combinado con unos vaqueros muy anchos, tan tendencia, y un jersey negro. ¿Qué tienen de especial este tipo de pantalones que todas hemos quedado prendadas de ellos? No hay ningún truco, se trata de un pantalón que, por su diseño, se ajusta a la perfección a la cintura y a la cadera. Lo característico es que es de pernera ancha, por lo que cae hacia abajo hasta los pies con cierta campana, creando un efecto muy bonito y favorecedor.

El look de Sara Carbonero. @saracarbonero

Con todo esto, este tipo de pantalón 'wide leg' es un imprescindible este invierno 2025 en nuestro armario. Lo mejor es que podemos llevarlo tanto para el trabajo como para ocasiones más especiales, dependiendo de las demás prendas y accesorios que llevemos. Los pantalones vaqueros anchos, que destacan por su fit holgado y su tiro a la cadera, se erigen ya como los jeans más tendencia, y Sara Carbonero nos lo ha demostrado con este estilismo en los tejados de Madrid.