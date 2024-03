Después del éxito del "All Stars", atresplayer tendrá una quinta temporada de "Drag Race España"

¡Reinas preparadas! "Drag Race España" está listo para continuar su reinado en atresplayer con una nueva temporada. Tras el deslumbrante cierre de su edición "All Stars", que dejó a los fans boquiabiertos el domingo pasado, la plataforma ha decidido renovar su compromiso con este deslumbrante formato. Con una cuarta temporada en el horizonte y el éxito en su haber, atresplayer ha anunciado emocionadamente que "Drag Race España" regresará para una quinta edición, prometiendo más glamour, más drama y, por supuesto, más desafíos fabulosos.

La incursión de "Drag Race España" en el territorio "All Stars" la consagró como la primera franquicia fuera de los Estados Unidos en llevar a cabo esta versión especial, reuniendo a algunas de las reinas más queridas de las ediciones anteriores. Este hito no solo consolidó su estatus como una de las franquicias más admiradas internacionalmente, sino que también reforzó la confianza de atresplayer en el programa. Y aunque la cuarta temporada aún no ha visto la luz, la plataforma ya está trabajando incansablemente en la quinta, confiando plenamente en el éxito continuo del show.

La próxima temporada de "Drag Race España" traerá consigo una emocionante novedad: ¡un premio aún más fabuloso para la reina ganadora! El monto del premio se elevará de los 30.000 euros de las ediciones anteriores a unos 50.000 euros, añadiendo un nuevo nivel de competencia y emoción al espectáculo.

En el mundo del maquillaje, la asociación con marcas de renombre es crucial, y "Drag Race España" no es la excepción. La cuarta edición del programa contará con NYX Professional Makeup como su partner oficial de belleza, una alianza que promete elevar el glamour a niveles aún mayores. La reputación y el alcance internacional de NYX hacen de esta colaboración una gran noticia para el programa y sus seguidores, asegurando que cada reina luzca impecable en la pasarela.

Mientras tanto, las reinas de "Drag Race España: All Stars" se están preparando para llevar su espectáculo de gira por España a partir de abril. Desde Sevilla hasta Bilbao, estas divas drag llevarán su arte y su carisma a diferentes ciudades, prometiendo un espectáculo lleno de brillo, risas y momentos inolvidables. "Drag Race España" no solo ha hecho historia en atresplayer, sino que también ha consolidado su lugar como un fenómeno cultural que trasciende la pantalla, reuniendo a una comunidad de fans apasionados y celebrando la diversidad y el talento del arte drag en todo su esplendor.