Drag Sethlas ganadora de 'Drag Race España: All Stars': "Estuve cerca de no estar en esta edición, pero al final entré y no me arrepiento"

“God Save the Queen”. El pasado domingo, los fanáticos de la extravagancia y el arte del drag se reunieron frente a sus pantallas para presenciar el emocionante desenlace de la primera edición de 'Drag Race España: All Stars', transmitida a través de atresplayer. Cuatro reinas lucharon en esta última etapa por la corona y el título, pero solo una pudo alzarse con la victoria: Drag Sethlas, el deslumbrante álter ego de Borja Casillas Toledo, originario de Las Palmas de Gran Canaria.

Con una formación en Educación Infantil y una pasión por el baile desde temprana edad, Sethlas irrumpió en la escena del drag en 2014, destacando por su destreza en coreografías y lipsyncs. Su talento le valió el título de la Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en dos ocasiones: en 2017 y 2020, consolidándose como una figura prominente en el arte drag a nivel nacional.

Esta edición de 'Drag Race España: All Stars' ha marcado un hito al ser la primera en tener una versión internacional dentro de la franquicia de "RuPaul's Drag Race". El programa, presentado una vez más por Supremme de Luxe, contó con la participación del renombrado jurado compuesto por Ana Locking, Javier Calvo y Javier Ambrossi, quienes evaluaron el desempeño de las reinas en desafiantes pruebas y competencias.

La gran final de "Drag Race España: All Stars" ya está aquí Atresmedia

A lo largo de las semanas de programas, las concursantes se han enfrentado a desafíos cada vez más exigentes, elevando el nivel de la competencia a nuevas alturas. La gran final, inspirada en la revista y el cabaret español, presentó una batalla de lipsyncs entre las cuatro finalistas: Drag Sethlas, Hornella Góngora, Juriji Der Klee y Samantha Ballentines. Sin embargo, fue Sethlas quien brilló con luz propia, ganando el corazón del público y del jurado con su impecable actuación.

Durante la emocionante interpretación de la canción "Eloise" de Tino Casal, Drag Sethlas cautivó a los espectadores y eclipsó a sus competidoras, asegurando su lugar en el codiciado Salón de la Fama del programa. Su espectacular actuación, que incluyó un memorable momento al subirse a la mesa de los jueces y realizar un sorprendente salto, ha quedado grabada en la memoria del público como uno de los instantes más icónicos de la temporada.

Con su victoria, Drag Sethlas se consagra como una de las mejores reinas en la historia de 'Drag Race España', demostrando su talento, versatilidad y dedicación a lo largo de toda la competencia. Además del prestigioso título, Sethlas se lleva a casa un premio en efectivo de 30.000 euros, consolidando su posición como una verdadera leyenda del arte drag en España. Drag Sethlas atiende a LA RAZÓN para contarnos su experiencia como ganadora de ‘Drag Race España: All Stars’.

P: ¡Enhorabuena por lo conseguido el domingo! ¿Cómo vivió el último programa?

R: “Muchas gracias. Lo recuerdo como si hubiera sido hace mucho tiempo y no es así. Fue una gala densa, intensa y muy bonita. Cuando la vi el domingo no pensé que fuera a quedar tan bien. El momento musical fue muy largo en la grabación, pero cuando vi el programa se me hizo corto y creo que al espectador también”.

P: ¿Esperaba ser una de las favoritas de esta edición?

R: “Si te soy sincera, estuve a punto de no entrar en esta edición. Cuando me ofrecieron la posibilidad pensaba que no tenía que ir, pero con el paso de los días cambié de decisión y parece que ha sido la acertada. Cuando hablé con el programa y les dije que contaran conmigo sabía que me lo iba a pasar bien, que tenía que dar todo, que tenía que invertir mucho dinero y que todo podía pasar, hasta ganar. Se podría decir que el trabajo que he hecho en el programa y fuera de él ha tenido su fruto”.

P: Supongo que será un orgullo que la corona y el centro se vayan para las Islas Canarias, ¿No?

R: “Sí, es un gran orgullo que un drag como el mío se vea representado en un programa con éste y que tenga una gran visibilidad. Además, el llevar un pedazo de la Gala Drag Queen de La Palmas de Gran Canaria, conocida mundialmente, a este programa para mí ha sido y es un honor inmenso”.

P: ¿Cree que esta edición ha sorprendido más que las anteriores en cuanto a competitividad?

R: “Competición siempre hay en todos los concursos, pero sí que he visto un crecimiento respecto a otras ediciones. Además, cuando vas a un «All Stars» todas las drag que participamos vamos con todo porque si no vas así es mejor estar en tu casa, donde no pierdes ni dinero ni tiempo”.

P: ¿Tiene la sensación de 'Drag Race' es un altavoz muy grande para mostrar las habilidades de cada una de las concursantes?

R: “Claro. Es una plataforma que te hace lucirte y ponerte a prueba en cosas que no controlas. En mi caso había cosas que nunca pensé que podría hacer y el haberlas hecho es un gran logro personal para mí”.

P: ¿Queda aún mucho camino por recorrer para que se puedan ver programas de esta índole en la televisión pública?

R: “Sí. Ojalá se pudiera dar en la televisión pública, aunque entiendo que es un formato que invierte mucho dinero y que tiene que recuperarlo. Aun así, que este programa esté en España y apuesten tanto por nosotras creo que es un paso bastante importante. Estoy agradecido a Buendía Estudios, a «Drag Race» y a atresplayer por permitirnos lucirnos y que la gente pueda conocer nuestro talento”.

P: Arantxa Castilla-La Mancha ha fichado por la segunda edición de ‘RuPaul's Drag Race: UK Versus the World’ y Choriza May está triunfando en Reino Unido ¿Qué siente al ver que drags españolas triunfan fuera del país? ¿Sería su sueño poder triunfar en el extranjero?

R: “Que triunfen y estén dando a conocer el arte español en otros países es un honor. Además, son compañeras que amo y que valoro muchísimo su trabajo. A mí no me gustaría volver a participar, si me llaman diría que no”.

P: ¿Ha tenido o tiene referentes en el sector?

R: “Sí he tenido y tengo. Soy muy fan de ‘Drag Race’ américa e idolatraba tanto a Sasha Velour y a Aquaria. Creo que son dos personas que tienen un estilo muy marcado y diferencial. Aquí en España, tengo gran admiración por Sharrone, con quién coincidí en la segunda edición. De ella he aprendido mucho para poder en esta edición mejorar lo que hice en la segunda temporada”.