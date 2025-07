Emily Alyn y Shubham Maheshwari : «Somos muy conscientes de cuánto aman el libro; quisimos hacerle justicia»

En Beachwood Island, las tradicionales vacaciones de la familia Sinclair vuelve a reunir a todos los miembros, jóvenes y adultos. Pronto, un suceso terrible dará al traste con una historia de amistad, fraternidad y con una relación de amor verdadero. Emilyn Alyn y Shubham protagonizan, como Cadence y Gat, la serie de Prime Video «Éramos mentirosos», basada en la novela superventas del mismo nombre de E. Lockhart, que también es guionista. Hablamos con los dos actores sobre su experiencia.

Son muy convincentes como pareja en la pantalla, como dos enamorados ¿cómo consiguieron esa intimidad?

Emily Alyn: Fue buena. Nos llevamos bien desde el principio y fue bastante fácil crear el personaje. Siento que era como si nos conociéramos desde niños.

Subham Makeshwari: Sí, realmente lo fue. Hablamos de los personajes durante el rodaje, para entender lo que significan el uno para el otro y cosas así, y tener esas conversaciones y realmente adorarla (a Emily). Sí, todo ayudó.

Emily, ¿cómo preparó un personaje tan fragmentado y traumático como Cadence Sinclair?

Emily: Yo misma tengo una memoria bastante fragmentada y fracturada, te diría. Siento que he vivido una vida larga en estos 23 años. Creo que realmente..., trabajé con lo que tenía; y lo que tenía eran actores realmente brillantes que eran muy buenos haciéndome sentir loca en las escenas, no en el día a día. No tú (mira a Subham). Creo que la historia permite muchos cambios y te da espacio para jugar con todo eso. Supongo que ya estaba en el guion.

Hay muchos secretos y mentiras, ¿cómo es interpretar a dos personajes, uno en el pasado y otro en la actualidad?

Emily: Fue un gran cambio, seguro. Creo que fue un gran cambio para Cadence, pero también para Emily. Hay algo muy interesante: porque los episodios no los filmábamos de manera lineal, los filmábamos de manera no lineal. ¿Eso es una palabra? Ahí tienes. Era el verano del 16, como lo llamamos, cuando, como dices, todo es muy feliz y todo es idílico y, al menos a través del cerebro de Cadence, perfecto. Luego está el verano del 17, que también filmábamos al mismo tiempo, incluso a veces el mismo día, que es completamente lo opuesto, mezclado con confusión, recuerdos fragmentados y un peinado diferente. Así que eso influía. Sí, literalmente, filmaba una escena en el tráiler, filmaba una escena con él, y hablábamos de libros, y después del almuerzo volvía y tenía el cabello oscuro, y era como: te odio. Así que fue un poco complicado. Pero ser actor es eso, ¿no? Ya tenemos un poco de trastorno de personalidad, o al menos yo creo que sí. Debemos estar locos para hacer lo que hacemos. Así que fue divertido y un poco raro, por decir lo menos, pero fue un reto en el buen sentido.

Los fanes del libro esperaban para ver la serie, ¿cómo han sido los retos de adaptarla, respetando sus gustos?

Subham: Simplemente somos muy conscientes de cuánto ama la gente este libro, y significa mucho para ellos, y también significa mucho para nosotros, por supuesto. Creo que, si acaso, fue una motivación extra para ir a trabajar y dar lo mejor de nosotros, porque queremos darles a esos fans una buena serie. Queremos cumplir sus expectativas. Queremos superarlas y queremos hacerle justicia a este maravilloso libro. Y trabajar directamente con Emily Lockart también fue muy útil para nosotros. Hablamos mucho, tuvimos conversaciones con ella y el hecho de que fuera parte de este proyecto; parte fundamental de este proceso creativo. Y fue genial saber que estaba ahí. Si teníamos alguna pregunta, podíamos conversar y obtener esa validación extra.

¿Cómo describirían la serie en una frase?

Emily: En una frase. «We Were Liars» trata sobre una chica que vive en una isla privada con una familia muy rica, y pierde la memoria un verano y tiene que...

Subham: Volver el verano siguiente...

Emily: Volver el verano siguiente y...

Subham: Reconstruir las cosas. Emily: Reconstruir las cosas, sí.

Subham: Averiguar qué le pasó exactamente. Y nadie parece decirle la verdad.

Emily: Y nadie sabe qué pasa.