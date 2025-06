Envenenada con un vaso de leche: la declaración en exclusiva de la excompañera de celda de Ana Julia Quezada

Ana Julia Quezada vuelve a estar en el ojo del huracán tras una revelación sin precedentes. La presa que desveló las amenazas de la asesina de Gabriel Cruz a la madre de este, Patricia Ramírez, ha narrado para el equipo de 'El programa de Ana Rosa' el intento de envenenamiento que vivió a manos de Quezada en el Centro Penitenciario de Brieva, Ávila.

Lo más sorprendente de este relato no es ni siquiera la tentativa por parte de Ana Julia, sino el método que había decidido emplear para hacer sufrir a su objetivo: un vaso de leche. Este hecho, ocurrido en septiembre de 2023, se fraguó con el traslado de la presa en cuestión al hospital tras experimentar las primeras consecuencias del envenenamiento.

No se arrepiente de lo ocurrido

Tal como comienza explicando la exconvicta, no puede tomar la misma comida que el resto de presidiarios debido a problemas de tensión. "Ana Julia estaba en la cocina y me preparó una maizena con leche para merendar y enseguida empecé a encontrarme mal", comenta la mujer, aclarando que si bien opina que Quezada quería envenenarla, no cree que quisiera matarla.

Atendida en un primer momento en la enfermería de la cárcel, la excompañera de celda de Ana Julia tuvo que ser finalmente trasladada al hospital para someterse a exámenes de intoxicación, los cuales han sido solicitados por el juez para determinar la veracidad de lo explicado. "Nunca ha mostrado arrepentimiento. Yo que la conozco, te puedo decir al 100% que si ella se arrepiente de algo es de no haberlo hecho de otra forma. Es manipuladora y obsesiva. No le gusta que le lleven la contraria", señala.

Colmada de privilegios

En cuanto a la polémica en torno a los privilegios de los que goza Ana Julia en Brieva, la expresa es clara y concisa: "Sí, como si fuera una funcionaria, exactamente igual". La entrevistada también ha asegurado que el odio de Quezada hacia la madre de Gabriel no ha hecho más que crecer desde lo ocurrido con el documental. "Es como si ella la hubiera metido en prisión", sentencia.