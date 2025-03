La española Nia gana el Festival de Viña del Mar 2025 con 'Caminito de Lamento'

Nia ha logrado un hito en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2025, obteniendo el prestigioso premio a la Mejor Intérprete. El certamen, celebrado en Viña del Mar, Chile, es reconocido como el festival musical más importante de América Latina, lo que convierte la victoria de Nia en un significativo impulso para su carrera, incrementando su visibilidad a nivel internacional.

La artista canaria se presentó a la final compitiendo con el chileno Dani Ride y el mexicano Kakalo, logrando conquistar al jurado y al público con su interpretación de "Caminito de Lamento", una canción de salsa incluida en su último disco, Me sientas bien. Este triunfo le valió la aclamada Gaviota de Plata y un premio de once mil dólares. Por su parte, Metalengua se alzó con el trofeo en la Competencia Folclórica gracias a "La baba del sol", mientras Kakalo ganó la Competencia Internacional con el premio a Mejor canción por "Tierra trágame".

Tras recibir el premio, Nia expresó su gratitud por el apoyo recibido desde España y otras partes del mundo, reconociendo que este respaldo fue crucial para alcanzar su sueño. En un mensaje publicado en su perfil de X (antes Twitter), Nia añadió las banderas de España y Canarias, agradeciendo a todos sus seguidores. La noticia de su victoria ha generado numerosas felicitaciones de amigos y compañeros de la industria musical en sus redes sociales.

Nia no pudo contener las lágrimas al ganar su primera Gaviota de plata en el Festival Viña del Mar 2025. La artista se alzó como Mejor Intérprete en la Competencia Internacional con su canción ‘Caminito de lamento’. Al recoger el premio, la autora de Palo Santo no podía evitar emocionarse echando la vista atrás, recordando el largo camino que ha recorrido (tanto en sentido literal como figurado) y dedicándoselo a su abuela. "No voy a poder hablar, porque, ya de por sí, soy una llorona. No me lo esperaba... Esto va pa' mi abuela, que me ha criado y estoy cantando gracias a ella. Me he recorrido no sé cuántos kilómetros para estar aquí. Ella va a estar super orgullosa. Gracias por el cariño que me han dado, por apoyar mi salsa de esta manera. Y me han hecho muy feliz, la verdad", decía a posteriori en rueda de prensa.

Nia vuelve a saborear el éxito tras su victoria en Operación Triunfo 2020. El Festival de Viña del Mar, que celebró su primera edición en 1960, ha consolidado su reputación como el festival musical más importante de América Latina.