Estas son las películas y series que tendrá el catálogo de MAX

La expectación es máxima con el anuncio en Estados Unidos del lanzamiento de una nueva plataforma. A partir del 23 de abril en EE.UU. (2024 en Europa) HBO Max pasará a llamarse simplemente MAX, como ha informado Warner Bros. Discovery en un evento para dar a conocer la estrategia de este nuevo gigante del streaming. Los fans de determinadas cintas de DC y Harry Potter ya se están frotando las manos, pero hay más; mucho Max.

Los títulos recientemente anunciados incluyen una serie Max Original de Harry Potter, una fiel adaptación de la querida serie de libros originales de J.K. Rowling, que ejercerá como productora ejecutiva. Además un caramelito para los más frikis: una serie de comedia Max Original derivada de The Big Bang Theory, cuatro años después del final de la ficción que tantas alegrías dio a HBO Max y sigue dando.

Otro de los platos fuertes es una precuela original de HBO de "Juego de Tronos" titulada "El caballero de los Siete Reinos: El caballero errante". Sin más datos, los fans de George R.R. Martin quieren pensar que se refiera a la recopilación de tres cuentos del autor, o sea el principio de una trilogía que seguiría con La espada Leal y El caballero Misterioso. El primer título haría referencia a la historia comienza durante el reinado de Daeron II Targaryen, noventa años antes de los eventos transcurridos en "Juego de tronos".

Cuenta la historia de cómo Dunk se convirtió en un caballero errante y conoció a su escudero, un joven llamado Egg, quien resulta ser más de lo que aparenta. El resto de la obra narra los sucesos acaecidos en el Torneo de Vado Ceniza, en el que Dunk debuta como competidor en las justas, y que termina con un poco común juicio por combate con media realeza involucrada. Al término del torneo, Egg continuará acompañando a Dunk en sus aventuras por Poniente como caballero errante.

También se atreverá Max con el drama con una serie basada en las películas de Expediente Warren; "Fixer Upper: The Hote"l de Magnolia Network; Survive the Raft de Discovery Channel; la serie Max Original Peter & The Wolf de Bono; Rick and Morty: The Anime de Adult Swim; Lost Women of Highway 20 de Investigation Discovery; Tiny Toons Looniversity de Cartoon Network; y Love & Translation de TLC.

Max también ha presentado los primeros avances de otros títulos muy esperados, como la serie original de Max El Pingüino, protagonizada por Colin Farrell; la serie dramática original de HBO The Sympathizer, un thriller de espionaje y sátira intercultural basado en la novela homónima ganadora del Premio Pulitzer; la miniserie original de HBO True Detective: Night Country, protagonizada por Jodie Foster y Kali Reis; la miniserie HBO Original The Regime, protagonizada por la ganadora de un Oscar Kate Winslet; la docuserie de seis capítulos Max Original SmartLess: On The Road, que sigue a Jason Bateman, Will Arnett y Sean Hayes en una exclusiva mirada entre bastidores a la gira en directo de su podcast, con todas las entradas agotadas; y la serie infantil Max Original Gremlins: Los secretos de los Mogwai.

Además de la programación original de Max, durante la presentación se mostró un primer vistazo a "Barbie Dreamhouse Challenge" de HGTV presentado por Ashley Graham, que también estará disponible en Max. Tambiéns hay que recordar que todas las películas de Warner Bros. que se estrenen en cine llegarán a a la plataforma en 4K