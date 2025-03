Este es el consejo que le dio Patricia Montero a Álex Adróver de cara a 'Supervivientes 2025'

A una semana de cumplir su primer mes en Honduras, los concursantes de 'Supervivientes 2025' se ven obligados a hacer de tripas corazón para no ceder ante las exigencias del formato. Durante estos días, muchos son los que recuerdan a sus seres queridos, planteándose cómo estarán llevando sus ausencias desde España. Quien parecía estar bastante afectado era Álex Adróver; no podía evitar emocionarse al recordar a su familia.

El actor confesaba, en una conversación con Makoke Giaever, la razón detrás del objeto que había elegido para llevarse a los Cayos Cochinos. Hay que recordar que cada participante tiene permitido escoger única y exclusivamente un objeto personal para tenerlo en la playa durante su permanencia en el concurso. En el caso de Adróver, se trataba de una fotografía de su mujer, la también actriz Patricia Montero.

Ella le animó a participar

Como explicaba el intérprete, su mujer fue quien le recomendó que siguiera sus instintos y participase en el formato de Mediaset, debido a que formaba parte del sueño del mallorquín. "Me encanta la naturaleza, mi sueño es estar en una isla, no tener que ponerme zapatos, no coger el móvil nunca, etc.", le contaba a la colaboradora de televisión.

Álex Adróver en 'Supervivientes 2025' Mediaset

De la misma forma, Álex confesaba que nunca había permanecido tanto tiempo alejado de su mujer, a quien conoció en 2008. "Me entristece no poder estar con ella, pero me da fuerza. Nunca en 17 años, he estado separado más de una semana, pero mola mucho estar aquí", añadía.

Un consejo para llevar mejor el concurso

Cuando Makoke le preguntaba al actor sobre unos posibles celos por parte de Montero al encontrarse a kilómetros de su marido, Adróver respondía sin pensarlo. "Hay una confianza muy fuerte entre Patri y yo, antes de venir lo hablamos y me dijo que tenía libertad para expresarme como soy yo al cien por ciento", le explicaba a Giaever.

"Yo ahora que he encontrado la paz en el amor… Es la situación más bonita del mundo porque es hacerte bien", decía la colaboradora, mostrando empatía con su compañero de concurso. Patricia Montero, esposa de Álex Adróver y madre de sus dos hijas, está plenamente implicada en el apoyo a su marido. Desde contenido en redes sociales hasta declaraciones en eventos como el Festival de Málaga, la actriz y experta en yoga no desaprovecha ni una sola oportunidad para sacar a relucir su orgullo por el superviviente con el que le dijo 'sí' a la vida.