Eurovisión 2024: ¿Qué países votaron por España, "Zorra" y Nebulossa"?

Este sábado la final del Festival de la Canción de Eurovisión desde el Malmö Arena tuvo muchos momentos raros, tristes, sorpresivos, y sobre todo, el momento de las votaciones que fue entre caótico y aburrido. Recordemos que fue Suiza, con su canción "The Code" interpretada por Nemo la que se alzó con el micrófono de cristal tras una reñida sesión de votos de jurado y televoto de locura. Tras saber a quién apoyó el televoto español, desgranamos cómo consiguió Nebulossa y su "Zorra" los 30 puntos que nos dejaron en el puesto 22 de 25.

Ya desde el principio la cosa pintaba mal por ambas partes. España no recibía puntos pequeños de ninguno de los primeros jurados por países hasta que nos cayeron 6 de regalo de San Marino, que no tuvieron suerte con Megara y podrían no participar en 2025. Por otro lado Suiza comenzaba a llevarse la ristra de 12 points nación tras nación. La siguiente en otorgarnos "algo" fue la luego ganadora, Suiza, que nos dio un punto y nos alejó del final de la tabla con tan solo 7.

Austria fue generosa con 4 puntos que nos ayudó a subir junto a los 7 de Italia y el punto de Finlandia. Con 19 votos estuvimos durante un tiempo en el lugar que nos auguraban las apuestas internacionales, décimo noveno puesto. Sin embargo, eso fue todo. No hubo más de otros países hacia "Zorra". Habría que esperar hasta el televoto para saber que la audiencia tampoco estaba con Nebulossa y España, a pesar de que la canción gustó en Europa y en el Malmö Arena se convirtió en himno. Solo 11 votos fueron a nuestro marcador dejándonos con 30 y los cuartos por la cola.

Como curiosidad, lo que comenta la cuenta @datadicto_es en la red social X, los 11 puntos del televoto fueron el cuarto dato más bajo y "sin embargo, España fue la más perjudicada por el actual sistema de votación". Según explica, "si se considerara el ranking completo de cada país, España hubiera acabado en el puesto 14º".