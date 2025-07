Eusebio Poncela: «Esta serie es un cóctel explosivo en el que hay muchas emociones»

El actor, con una dilatada y extraordinaria trayectoria profesional, se convierte en el psiquiatra de éxito que lidera un tratamiento único que no deja indiferente a nadie. Atiende a LA RAZÓN para hablar de la serie de SkyShowtime, «Matices». Un thriller psicológico muy intenso en el que se abordan temas interesantes y tiene unos personajes, empezando por el suyo, muy complejos.

Ha realizado muchos proyectos, tanto en películas, series y teatro, ¿cuál fue el motivo para aceptar la propuesta de la serie «Matices»?

Claro, hay que tener en cuenta una cosa. En los dos últimos años, he estado haciendo «El beso de la mujer araña’» una obra de teatro. Durante ese tiempo, me ofrecieron muchas cosas que no me terminaban de convencer. Así que he estado diciendo más que no, que sí. Entonces cuando leí estos guiones me pareció que eran ejemplares y preciosamente escritos. Estaban muy bien, sobre todo teniendo en cuenta que es de género la intriga, que es una de las cosas más difíciles que hay. Aproveché para dar un mensaje al maestro Hitchcock y entonces decidí que lo haría.

Sobre su personaje, el Doctor Tomas Marlow, ¿qué fue lo que le llamó la atención?

Que no sabía nada de psiquiatría. Yo soy un pastor de barrio que siempre ha pensado que los problemas se los soluciona uno solito. Pasando los prejuicios, resulta que hay gente que no puede, que no puede por sí misma, ¿no? Eso ya entendí, ¿verdad? Entonces empecé a ver cómo era el panorama de los actuales psiquiatras y quiénes eran los capos del tema. Empecé a investigar y resulta que son unas divas de muchísimo cuidado. O sea, las divas del cine son una tontería comparado con las de este ámbito. Eso me llamó mucho la atención porque es muy interesante. Muy, muy interesante. Total, me puse el pelo blanco para parecer más sabio que nadie, me pusieron unos trajes excepcionales y ahí estaba.

Y a la hora de todo este trabajo previo, de toda esta investigación, ¿qué fue lo que más le sorprendió? ¿Qué es lo que le resultó más complejo a la hora de luego poder interpretar el papel?

Siempre tengo preguntas difíciles. No sé cómo lo voy a hacer. Siempre tengo dudas. Siempre es difícil cómo llegar a hacer esto creíble, ¿no? Sobre todo para un ignorante absoluto como yo. ¿Cómo pudo hacer creíble esto? Entonces fui a investigar muchísimo sobre estos personajes, desde Freud hasta ahora. Ahora sé de psicoanálisis más que nadie. Ahora ya puedo ir a Buenos Aires y hablar con todos y todas a los que conozco, que son la mayoría, todos los argentinos y argentinas que hacen terapia. Ya puedo hablar con ellas tranquilamente. Entonces, una vez que me metí en todo esto, vi cómo eran físicamente, cómo se movían. Me pareció todo bastante atractivo. Y si además sumamos que la trama de los guiones es espectacularmente bien escrita...

Se abordan temas con mucha profundidad y emociones. ¿Qué cree que es lo que puede llamar más la atención de la gente cuando vea la serie?

Lo que pasa es que cuando digo guiones, desde las personalidades de cada cual, de los problemas espantosamente acuciantes que tiene cada uno de los personajes, de cómo es el «egotrip» de este capo del psicoanálisis, de cómo es la ambición desmedida de su hija. Todo está perfectamente delimitado. Los detalles, cómo se hace la terapia después... Eso es brutal, cómo está resuelto. Porque hay una investigación policial, hay una terapia. Está todo verdaderamente ejemplar. Gracias, Javier Naya.

Cada personaje tiene una cara oculta detrás de ellos.

Al final es un cóctel explosivo en el que hay muchas emociones y muchas tramas. Es necesario que los guiones ayuden para poderlo llevar a cabo. Son ocho cócteles. Claro, eso es. Es un ejemplo de cóctel. Es una bomba. ¿Cómo se resuelve? De una manera ejemplar con el final de cada uno de los capítulos. Estaba revisando ayer los guiones para recordarme de qué iba. Y la verdad es que es fantástico.

A la hora de los rodajes, ¿cómo se pudieron llevar a cabo con tantas emociones?

Incluso con todo lo que es necesario para una serie como esta... Fue bastante escurrido. Hay gente muy profesional. Entonces, lo que sí pasaba es que daba gusto. Ver cómo resolvían. A veces con bastantes escollos. Cómo resolvían sus sentimientos. Cada capítulo se dedica a una de las personas. Uno es para mí, otro es para Elsa Pataky. Y los otros seis es para cada uno de los personajes que van a la terapia. Cada capítulo está dedicado a una persona y en él es la protagonista.