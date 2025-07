El mejor fútbol sudamericano se juega ahora también en Movistar Plus+

Movistar Plus+ ha metido un gol de media cancha sin avisar. A partir de ahora, la élite del fútbol sudamericano se cuela en las casas españolas con una combinación que huele a talento, barro, samba y potrero. La plataforma ha llegado a un acuerdo para emitir los partidos más destacados de la Liga Profesional de Fútbol Argentina y del Brasileirao Betano, dos competiciones con historia, emoción desbordada y jugadores que siempre parecen estar a punto de convertirse en los próximos reyes del balón.

La jugada no es menor. Cada jornada, se podrán ver dos encuentros del campeonato argentino y dos del brasileño. Uno de los partidos argentinos estará disponible también en la nueva oferta OTT, mientras que los dos del Brasileirao entran de lleno en ese formato. Así, Boca, River, Palmeiras, Flamengo, San Lorenzo o Bragantino entran al mismo nivel de acceso que la Champions League, la Europa League, la LaLiga EA Sports y el resto de las competiciones que forman esa "Casa del Fútbol" que no para de ampliarse y que, sinceramente, ya necesita una ampliación de armario.

Lo interesante de este movimiento no es solo el contenido, sino lo que representa: una conexión directa con el origen, con la esencia del fútbol. Donde en Europa se pule el diamante, en Sudamérica se encuentra la mina. Movistar Plus+ no solo ofrece goles: ofrece historia viva. Las camisetas que vistieron Pelé, Maradona, Riquelme, Ronaldo, Ronaldinho o Messi ahora conviven con los toques de Vinicius, Cavani, Thiago Silva, Di María, Mastantuono, Tomás Molina o De Arrascaeta.

La situación deportiva también ayuda. En Argentina, el Torneo Clausura arranca con el campeonato aún tibio tras la inesperada victoria de Platense en el Apertura, mientras los cinco grandes (sí, esos cinco) afilan colmillos. En Brasil, Cruzeiro lidera con fuerza, pero Flamengo acecha con un partido menos, seguido de cerca por Bragantino y un Palmeiras que juega a medio gas pero siempre termina carburando.

El calendario arranca con fuerza. En el Brasileirao, esta semana se juegan cuatro partidos:

Fluminense – Palmeiras (jueves 24, medianoche)

Bragantino – Flamengo (jueves 24, 2:30 h)

Botafogo – Corinthians (sábado 26, 23:00 h)

Cruzeiro – Ceará (domingo 27, 21:00 h)

Y en Argentina, más pólvora en el clásico estilo rioplatense:

Huracán – Boca Juniors (domingo 27, 23:30 h)

River Plate – San Lorenzo (lunes 28, 1:45 h)

Todos, por supuesto, disponibles en los diales Vamos por M+ (8) y Liga de Campeones por M+ (60), porque si vas a entrar al folclore sudamericano, que sea por la puerta grande.

Hay algo que no cambia con el tiempo, ni con las cámaras en 4K ni con el VAR dando vueltas: la pasión. Y si bien el fútbol europeo manda en lo comercial, lo sentimental sigue con bandera celeste, blanca, verde y amarilla. Aplaudir una gambeta de Vitor Roque o una jugada imposible de Barco es también viajar a la infancia, cuando todo era fútbol en la calle y los héroes llevaban peinados imposibles.

Ahora, Movistar Plus+ nos da la oportunidad de reconectar con ese espíritu: partidos que no son solo partidos, sino relatos encendidos donde se juega tanto en la tabla como en el alma. ¿Quién necesita una final europea cuando puedes ver un River–San Lorenzo en plena madrugada con un café en la mano y la emoción en la garganta? El fútbol sudamericano ya está aquí. Y no viene a pasear.