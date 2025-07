Movistar Plus+ rueda la temporada 3 de "El Inmortal" con grandes cambios en la banda

Se acabó la espera. “El Inmortal” ha encendido de nuevo motores, cámaras y peligros. Movistar Plus+ ha confirmado que la serie regresa con una tercera temporada ya en marcha y con una promesa bajo el brazo: esta vez todo ocurrirá en solo cinco días. Si en sus dos primeras entregas nos sumergimos en un retrato afilado del narcotráfico madrileño y los códigos de poder de los años noventa, esta nueva tanda cambia el ritmo, pero no el pulso: habrá tiros, traición, pasado que regresa sin pedir permiso... y nuevos nombres con peso.

La trama arranca en 2004. José Antonio —ese tipo que logró dejar atrás el tráfico de cocaína sin mancharse el alma del todo— vive ahora una vida más plana, si se quiere, pero más segura. O al menos eso cree. Su presente está lejos del barro, centrado en la familia y en una hija que le da algo parecido a la paz. Pero en ese universo paralelo, La Rubia se ha hecho fuerte. La banda ha mutado en tamaño, método y conexiones, y el equilibrio es apenas decorativo. Entonces, una filtración lo envenena todo: hay un chivatazo, un cargamento bajo el radar de la policía y el nombre de José Antonio flotando en el lugar equivocado. El reloj empieza a correr.

La serie conserva sus marcas registradas: tensión con ruido de fondo, intensidad bien dosificada, violencia que no es gratuita sino estructural. Álex García vuelve a ponerse en la piel del líder que no quiere volver pero al que siempre empujan, en un tono más sombrío y agotado. Teresa Riott también repite, con esa mezcla eléctrica entre seducción y peligro, y el reparto principal sigue en bloque con rostros como Iván Massagué, Marcel Borrás, Jon Kortajarena, Irene Esser, Gonzalo de Castro y María Hervás. A ellos se suman tres fichajes que no llegan de comparsa: Pablo Molinero, Gala Bichir y Carlos Scholz, cada uno con una energía nueva que puede romper lo que queda en pie.

La apuesta por contarlo todo en solo cinco días es un gesto ambicioso que obliga al relato a funcionar con precisión quirúrgica. Cada escena, cada movimiento, cada decisión tendrá consecuencias inmediatas. El ritmo no será solo narrativo, también emocional. Y eso es terreno fértil para un thriller psicológico donde la familia, la culpa y el instinto de supervivencia colisionan sin red. Será una temporada más densa, más cerrada sobre sí misma, y eso, bien manejado, puede convertirla en la mejor hasta ahora.

El rodaje ya está en marcha y tendrá lugar entre Madrid, Santa Pola y Murcia. La producción sigue en manos de DLO Producciones, que ya ha demostrado en temporadas anteriores que sabe moverse entre los contornos del crimen sin caer en la caricatura. Aquí no hay justificaciones ni glamour narco: hay vidas fracturadas, lealtades oxidadas y mucha necesidad de control. En 2026 veremos si alguien lo consigue.

“El Inmortal” no ha sido solo una serie de narcos. Ha sabido jugar con los géneros, colarse en los pliegues del thriller clásico y traer a la mesa el peso de una época que se siente muy cerca. Con esta tercera entrega, parece que la saga se encamina hacia su nudo más apretado, el momento en que la suerte cambia de manos y ya no se puede volver atrás. Cinco días. Seis episodios. Todo en juego.