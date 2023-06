Una exconcursante de 'MasterChef 5' suspendida de empleo y sueldo por no querer acatar las medidas COVID

El talent culinario de RTVE, ‘MasterChef’ vuelve a ser protagonista una semana después de haber cerrado su undécima edición y no por algo positivo. Elena Sánchez, finalista de la quinta edición del concurso en 2017 ha sido sancionada por la Policía Nacional tras anunciar en sus redes sociales, en marzo de 2020, que no iba a llevar a cabo las medidas de seguridad tomadas para evitar el avance y contagio de coronavirus, y así lo ha informado VerTele en exclusiva.

Tras declararse el estado de alarma en marzo de 2020, la ex participante y también agente de Policía Nacional subió una serie de vídeos a su perfil de Instagram comentando las restricciones impuestas las cuales, según sus superiores, no paraba de cuestionar además de incitar a sus más de 50.000 seguidores, por aquel entonces, a que no las siguieran.

Elena Sánchez en 'MasterChef 5' RTVE

“Yo, gente, de verdad os lo digo, voy a vivir mi vida como si no pasara absolutamente nada, porque lo que no puede es vivir en este estado, parece que es lo que quieren, que la gente viva en un caos constante porque parece que es lo que a este país le sienta bien, el tener esa desinformación general, a la gente la tienen loca”, confesaba a la vez que también cuestionaba el teletrabajo o el cierre de colegios y el uso de mascarillas y guantes.

Este vídeo llegó a manos de sus superiores quienes no dudaron en abrirle un expediente estableciendo así una suspensión cautelar de inmediato de empleo y sueldo. La suspensión duró 90 días mientras que la sanción se redujo a siete días de suspensión de funciones. Tras esto, la propia Sánchez no dudó en tomar la vía judicial para reclamar una devolución económica ya que había pasado más tiempo suspendida que sancionada.

Elena Sánchez, ex participante de 'MasterChef 5' Instagram

Ante esto, el Tribunal Superior de Madrid ha rechazado el recurso de la acusada aunque ésta todavía podría jugar su última baza acudiendo al Tribunal Supremo. Los jueves han dejado claro que la acusada, además de tener un papel notorio en redes sociales por participar en un concurso de televisión, incitó a sus seguidores a incumplir dichas restricciones además de fomentar teorías conspiratorias contra altos cargos por acusarlos de ‘’sembrar el caos’’.