Niña Pastori cuestiona a 'MasterChef Celebrity' en 'La Resistencia': ''Es mentira todo. La tele no vale un duro''

El pasado lunes, 26 de junio, ‘La Resistencia’ acogió a una invitada que derrochaba gracia por todos lados. Niña Pastori acudía al espacio de MovistarPlus+ para promocionar su último disco, ‘Camino’, y su nueva gira por España. ‘’Hoy entrevisto a una de esas personas que jamás pensé que vendría”, decía el presentador para dar paso a María Rosa García García, conocida artísticamente como Niña Pastori. “Me hubiese gustado venir antes, pero no me has llamado”, le espetaba la andaluza nada más salir al escenario del teatro Arlequín de Gran vía.

David Broncano, conductor del programa, no dudó en hacer un repaso de la biografía de la invitada averiguando la gran cantidad de reconocimientos que esta ha ganado a lo largo de los años. “Este año no te han dado ningún premio, si quieres inventamos uno para que no te vayas de vacío”, bromeaba Broncano. “Los premios son bonitos, pero el mayor premio es el cariño del público”, decía la cantautora andaluza.

Durante la entrevista, la famosa foto de Leiva con su padre desnudo cayó al suelo por lo que el jienense aprovechó esta situación para saber si Pastori había practicado alguna vez nudismo.“¿Has practicado nudismo alguna vez?”, preguntó el cómico. “No, debe ser incómodo”, volvía a responder la artista.

Este no fue el único momento que protagonizó la invitada. El presentador quiso recordarle su paso por el talent culinario de RTVE, ‘MasterChef Celebrity’ donde participó en la primera edición y se convirtió en la primera expulsada. ‘’Mi duda es si has estado alguna vez en ‘MastercheCelebrity’’, le cuestionaba Broncano. ‘’Sí he estado y fui la primera en irme. Soy una pedazo de celebrity’’, volvía a responder la intérprete de ‘Amor de San Juan’ para lanzar una acusación entre risas. ‘’Es mentira todo, la tele no vale un duro. Me lo pasé muy bien, lo que pasa que fue poquito tiempo’’, continuaba diciendo a la vez que el presentador quería saber algún cotilleo sobre su experiencia en el concurso. ‘’Pues cotilleo es ese. En la tele hay que poner platos bonitos’’, espetaba Pastori a lo que el cómico volvió a preguntarse si ‘’estaba insinuando algo’’.

Otro de los momentos que la artista protagonizó fue cuando el presentador quiso saber cómo pronuncia su DNI: “¿Cuando dices tu DNI lo dices por millones o dices número por número?”. Niña Pastori respondió a esa pregunta dando su número de identificación, incluida la letra. “Termina con Q de queso”, continuaba respondiendo provocando las risas del público y el asombro de Broncano.

Preguntas clásicas

Tras esto, la invitada tuvo que enfrentarse a las preguntas clásicas. En lo que respecta al dinero, Niña Pastori afirmó ‘’haber movido mucho dinero, pero ahora tiene muy poco ya que le gusta comer jamón y buen vino’’. En cuanto al número de relaciones sexuales, la invitada se sonrojó antes de contestar. “Cada vez está la cosa más flojita. Vamos cuesta abajo. ‘Chaboli’ está tristón. ¡Ay, chiquillo, me está entrando más calor!”, decía para añadir que ‘’ahora llega el calor y uno coge colorcito y se anima’’.