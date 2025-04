Un experto, en el programa de Carlos Alsina: "Fue una mala gestión de Red Eléctrica"

Durante esta semana, todos los protagonistas que han acudido a los diferentes programas de las televisiones y las radios en España han estado relacionados con el increíble apagón que vivimos en nuestro país el pasado lunes 28 de abril. Entre todos ellos, podemos destacar la entrevista que ha realizado este miércoles el presentador de "Más de uno" de Onda Cero.

Carlos Alsina, una de las piezas clave de la emisora durante la jornada histórica, ha tenido la oportunidad de hablar durante unos minutos con Jorge Sanz, expresidente de la Comisión de expertos de Transformación Energética. El objetivo de esta conversación era "intentar explicar qué pudo fallar o qué pudo provocar el apagón eléctrico".

Declaraciones de Jorge Sanz

Como resumen de la entrevista, la cadena Onda Cero recoge en una publicación una cita del entrevistado que es muy aclaratoria: "Fue una mala gestión de Red Eléctrica". De entre sus declaraciones, podemos destacar que para él, la clave del apagón fue "un desequilibrio entre oferta y demanda". "Fue una sobretensión en la red de transporte de electricidad, es decir, un aumento súbito del voltaje por encima de los 400.000 voltios que la red puede soportar. Esto sucede cuando hay más oferta de electricidad que demanda, y el sistema no consigue compensar ese desequilibrio a tiempo", explica.

Además, quiso puntualizar cuál ha sido el papel de Red Eléctrica y el mix energético: "El error principal fue de planificación. Red Eléctrica programó ese día una producción excesiva de energía no firme, fotovoltaica y eólica, y muy poca generación firme, hidráulica, gas o nuclear, que es la que puede ajustarse en tiempo real a las necesidades del sistema".

Sobre las energías renovables

En esta cuestión, Jorge Sanz señaló: "Las instalaciones solares fotovoltaicas, que generaban en ese momento unos 15 gigavatios, se desacoplaron automáticamente de la red para protegerse, lo que provocó una caída masiva de la generación. Si fueran una o dos plantas, hablaríamos de una avería puntual. Pero cuando se desconectan 15 gigavatios de golpe, la causa más probable es una sobretensión".

"No es que las renovables sean malas. Es que no puedes garantizar que produzcan cuando se necesita. Son limpias, baratas, pero menos útiles para equilibrar la red en tiempo real", incidió. Además, sobre el concepto de energía firme, explicó: "Aquella que puede controlarse, como el gas, la hidráulica o la nuclear, frente a la energía no firme, como la solar y la eólica, que dependen del sol o del viento".

¿Se pueden evitar este tipo de apagones?

Por otro lado, sobre la cuestión que todo el mundo se pregunta, Jorge Sanz le contó a Carlos Alsina lo siguiente: "La solución pasa por permitir que cada vez más instalaciones renovables participen en los llamados servicios de balance, que permiten a Red Eléctrica aumentar o reducir la aportación de energía para mantener estable el sistema. Aunque algunas solares ya participan, su incorporación es reciente y minoritaria, y Red Eléctrica ha sido tradicionalmente reacia a confiar en ellas para esta función".

"No podrán igualar la flexibilidad del gas o la hidráulica, pero pueden contribuir si están bien integradas. Me parece muy difícil un hackeo a 15 gigavatios a la vez. Es mucho más probable que todo se haya desconectado por una sobretensión provocada por un exceso de oferta", concluyó.