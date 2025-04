El exportavoz de las monjas de Belorado se pronuncia: "Ellas no rezaban..."

Anoche, el programa de Cuatro 'Código 10' contó con la presencia excepcional de José Ceacero, exportavoz de las monjas de Belorado. Recordemos que las clarisas rompieron los vínculos con la Iglesia Católica en mayo del año pasado, renegando así del Papa Francisco.

Ceacero acudió al programa para revelar detalles sobre la vida de las monjas en el convento, y a lo que realmente dedicaban su tiempo. Si bien se encargó de dar voz a sus opiniones e ideas al inicio del caos mediático que generaron, el invitado del programa presentado por David Alemán decidió contar una verdad que no iba a dejar indiferente a nadie.

Lejos de la devoción que muchos imaginan

José Ceacero aseguró en directo que las monjas "no rezaban lo obligatorio, nunca pisaban la capilla". Si bien trabajaban, el exportavoz declaró que se levantaban tarde y que la organización brillaba por su ausencia: "Tenían una vida tan desordenada que el obispo les pidió un horario, no lo aceptó y no volvieron a mandar otro".

A pesar de intentar ayudarlas, precisó que no tuvo mucha suerte para abordar los temas más importantes con las monjas: "Siempre lo posponían todo". Además, desveló que el convento estaba muy sucio, y las condiciones de su estado dejaban que desear. "Aquello parecía una escena del oeste, con pelusas". "Tenían animales en la última planta y no recogían los excrementos hasta que pasaban cuatro días", criticó, ante la sorpresa de los colaboradores.

Para finalizar, se reveló que a las monjas se les propuso un retiro espiritual "para hacer un examen de conciencia durante dos días", pero nunca tuvo lugar. José Ceacero concluyó que "ellas vivían como si fuera un piso de amigas", sentenciando que "habían conseguido difamar el concepto de monja de clausura".