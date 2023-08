La falsa nostalgia con mayúsculas hace caja en televisión

La televisión es un fiel reflejo de la sociedad. Y en determinados momentos, bien por la falta de ideas nuevas, o bien por un interés a apelar a la nostalgia, las cadenas se afanan por ofrecernos un regreso a nuestra infancia televisiva, ya sea por medio de reemisiones de viejas glorias españolas e internacionales, por un reboot en toda regla que mantenga algo del espíritu original, o bien por volver a sacar a emisión lineal o en streaming a los protagonistas de nuestras series y programas favoritos. Todo tiene un componente de mercado, pero es que la nostalgia y todo lo emocional se vende muy bien: es un sitio seguro al que volver. Nos hemos acostumbrado tanto a ver cualquier cosa que a veces nos gusta pisar terreno conocido.

Si alguien busca una razón científica por la que la nostalgia con mayúsculas funciona, se encuentra con la opinión de la politóloga Diana Mendes y su artículo «Nostalgia “in second hand”: memories mediated by the media in Millennium generation», que aparte de una gran estrategia de marketing en muchos casos de eso que llamamos retro o vintage, «el cine, la televisión y las redes sociales, desempeñan un papel clave en la formación de la nostalgia y en la creación de una sensación de ella por las experiencias que uno puede no haber vivido personalmente». En busca de ese detalle emocional que nos traslada a una época en la que todo era más simple, y lo encontramos en los programas y series de las décadas de 1980 y 1990, según el creador de la nueva comedia de época de BBC One, «The Power of Parker». Así que las cadenas y plataformas se han puesto manos a la obra y tenemos que Netflix ha decidido compartir para consumir toda la serie de «Médico de familia», una de nuestras sitcoms familiares más deseadas y que junto con «Los Serrano» (Prime Video) incluso han conseguido fans entre los jóvenes de ahora. El regreso de «El secreto de Puente Viejo» gracias a su emisión en Nova y originalmente lanzada en Antena 3, que más de tres años después de su final, vuelve a poner de manifiesto la gran escuela de actores que supuso y que la ficción ya es historia de la televisión de nuestro país. En esta línea de nostalgia pura y calidad también se engloban aquellas cuyos derechos aún residen en la cadena pública, y así La2 de RTVE tras haber repuesto el año pasado «Verano Azul», en este ha apostado por nuevas emisiones de «Se ha escrito un crimen» y más recientemente de la española «Curro Jiménez». La última serie en subirse al carro de los regresos ha sido «La señora» que ha vuelto a La 1 de RTVE, emitida originalmente entre 2008 y 2010, y que para decepción de público y creadora ha sido troceada sin miramientos.

En otro orden se encuentran aquellos programas que tuvieron éxito hace muchos años, pero que el público ha ido demandando desde entonces y , a pesar de que nunca se vio clara su vuelta a la pequeña pantalla, una mezcla de ilusión y riesgo ha acabado con ellas de nuevo en la parrilla, aunque con distintos resultados a los esperados. Es el caso de «El castillo de Takeshi» (que ya no podemos llamar «Humor amarillo») que ha sido reinventado por Prime Video con Fernando Costilla y Paco Bravo, y que añade a Jorge Ponce, Eva Soriano y Dani Rovira como comentaristas principales. En este caso los años pasados y el nuevo enfoque le han hecho un flaco favor a la producción. Distinto destino el que ha sufrido «El Grand Prix» que con Ramón García al timón y tras varios bandazos para volver e importantes cambios en su estructura de presentación y pruebas, triunfa en las noches de los lunes en Televisión Española. También los concursos antiguos han buscado su sitio en la televisión de 2023 con nuevas ediciones de «Allá tú» en Telecinco y «Password» en Antena 3 de la mano de Cristina Pedroche, con resultados desiguales. El concurso conducido Pedroche es lo más visto de la noche de los viernes con un 11,5% de share medio, venciendo a su competidor en +5,8 puntos. El formato alcanza 3.325.000 espectadores únicos, con una media de 1.008 seguidores, mientras que el conducido por Jesús Vázquez está apunto de perder el millón de espectadores. El otro formato revelación por traer a 2023 del pasado televisivo (2017) ha sido «Operación Triunfo» que tras varios intentos salta de TVE a Prime Video y ha levantado muchísima expectación.

Cerramos con dos ideas muy locas para regresar a televisión. Por un lado, se rumorea que Ryan Reynolds quiere volver a emitir el clásico programa de televisión que se transmitió entre 1986 y 1990, «Alf» y que ahora posee HBO Max, mientras que se está estudiando la manera de hacer un spin-off de «Los problemas crecen». Falsa nostalgia (en algunos casos no hace tanto tiempo), con la que hacer caja.