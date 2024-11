"First Dates" celebró 2.000 noches de amor con pedidas de matrimonio y un tonteo inesperado

El popular programa de citas de Cuatro, "First Dates", llegó a la cifra de 2.000 emisiones y lo celebró este lunes con un especial cargado de emociones, romance y hasta complicidad entre los camareros. Presentado por Carlos Sobera, el programa vivió una noche memorable en la que el amor estuvo en el aire no solo para los comensales, sino también entre sus propios empleados, Matías y Laura Boedo, quienes se dejaron llevar por el ambiente del restaurante con un tonteo que no pasó desapercibido.

La inesperada conexión entre Matías y Laura se hizo evidente cuando el bartender le preguntó a la recepcionista si ella tendría una cita en "First Dates". Laura, con la confianza de alguien que ha visto de todo en el programa, admitió que sí. "Aquí pasan cosas tan bonitas que no tengo ninguna duda", dijo ella con una sonrisa. Matías no perdió la oportunidad de responder que él también tendría una cita, quizás con alguien especial, a lo que Laura, entre bromas, contestó que le avisara si alguna vez necesitaba que le organizara una. La conversación se cerró con un guiño que dejó entrever que ambos tienen mucho más que una simple relación laboral.

La noche también incluyó dos pedidas de matrimonio. La primera la protagonizaron Roberto y Javier, quienes se conocieron hace dos años en el programa tras una década de amistad y emociones compartidas. En esa ocasión, el flechazo fue inmediato y la amistad se transformó en una relación seria que ahora está lista para dar el siguiente paso. “Estoy aquí para pedirte matrimonio”, le dijo Roberto a Javier con un gesto seguro, y ambos se comprometieron con la emoción de quienes han encontrado a su compañero de vida. “Es mi amor eterno”, añadió Javier, visiblemente emocionado.

La segunda propuesta vino de Sonia y Eduardo, otra pareja que también se conoció en "First Dates". Aunque Eduardo había sido el primero en pedirle matrimonio a Sonia en una cita íntima fuera del programa, esta vez fue ella quien quiso devolverle el gesto en el mismo restaurante donde se conocieron. Con palabras sinceras, Sonia le colocó el anillo a Eduardo, quien no pudo contener las lágrimas al ver a su pareja tan emocionada. “Quiero que seas el amor de mi vida”, le dijo Sonia, cerrando una pedida con la misma ternura con la que comenzó su historia.

Este episodio especial de "First Dates" no solo celebró sus 2.000 emisiones, sino que reforzó su esencia como un lugar donde el amor puede surgir en cualquier rincón del restaurante, sea entre los comensales o incluso entre los propios compañeros de trabajo.