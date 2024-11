Este es el mayor secreto de "First Dates" 2.000 programas después

Hoy es el gran día para "First Dates". El espacio de citas de Mediaset, que lleva ochos años en el Access Prime Time de Cuatro comandado por Carlos Sobera, cumple 2.000 programas, con una edición especial de cuatro parejas cuya vida sentimental cambió gracias a uno de los formatos de citas más famosos de la televisión española. Para conmemorar dicho aniversario, el presentador vasco y el resto del equipo visitaron "Fiesta", el magazín vespertino de los fines de semana que presenta Emma García, y Sobera no dudó en revelar uno de los secretos mejores guardados de la historia de "First Dates", información desconocida para el gran público.

Un detalle con los comensales

Acompañado de Richard Pena, voz en off del programa, Carlos Sobera explicó que los participantes no ponen ni un euro de su bolsillo en la cena, que tiene un precio cerrado por comensal de 40 euros. "Es curioso, porque nosotros no queremos que la cena le cueste ni un duro a los invitados que tenemos en "First Dates". Entonces les damos a cada uno 40 euros antes de ir a cenar". "¿Ah, sí?", preguntó, sorprendida, la maestra de ceremonias de Telecinco. "La cena de los dos cuesta 40 euros, con lo cual… Yo personalmente les llevo el dinerito", espetaba así Carlos Sobera, desenmascarando la práctica que realizan con todos los clientes del restaurante.

Este lunes, 11 de noviembre, "First Dates" celebra sus 2.000 programas con una entrega muy especial en la que Carlos Sobera, Matías Roure, Laura Boado y las gemelas Marisa y Cristina Zapata recibirán a cuatro parejas que encontraron el amor en el famoso restaurante televisivo y que siguen juntas. Entre ellas están Trini y Ángel, una pareja de jubilados que se conoció en el programa en enero de este año; y Sonia y Eduardo, dos sevillanos que se vieron por primera vez en el restaurante el verano pasado. También estarán Carla y Sergio, quienes se conocieron en 2022 y, desde entonces, han dado el paso al matrimonio. Finalmente, Roberto y Javier recordarán su historia de amor que comenzó hace casi tres años gracias al programa. En total, "First Dates" ha acogido 10.000 citas, de las cuales un 60% ha dado pie a una segunda oportunidad, mientras que un 85% de los participantes repetiría la experiencia.