"No sé si hemos abierto una nueva sección porno...": El desconcertante momento vivido durante la emisión de 'Espejo Público'

Hoy, el equipo de 'Espejo Público' ha tenido que hacer frente a una situación surrealista cuanto menos. Mientras se disponían a analizar otro de los temas de la actualidad informativa, la presentadora y los colaboradores del matinal de Antena 3 escuchaban un sonido extraño, de origen aparentemente desconocido. En ese momento, Susanna Griso soltaba una teoría que dejaba a uno con lágrimas de tanto reír.

"No sé si hemos abierto una nueva sección porno y me lo he perdido", soltaba Griso sin pensárselo. El sonido, que se asemejaba a una mujer jadeando, podía venir de tres opciones distintas, tal y como explicaba su compañera Gema López. Un perro de una determinada raza, el archiconocido Darth Vader, o una popular presentadora de televisión. Así pues, todos pudieron descubrir la respuesta correcta.

Los expertos lo han analizado y han emitido un diagnóstico

Ese extraño sonido era ni más ni menos que la respiración de Terelu Campos, completamente sin manipular. Para intentar comprender el significado de este problema respiratorio, 'Espejo Público' conectó con la doctora Marina Blanco, neumóloga del Hospital Universitario de A Coruña. El diagnóstico por parte de la doctora no dejó lugar a dudas sobre lo que podemos esperar de la salud de Terelu.

"En mi opinión, al escuchar este tipo de sonido, lo más probable es que se trate de un edema a nivel de las cuerdas vocales". Entre los desencadenantes más probables de este tipo de dolencia se encontraban el tabaco, el alcohol e incluso el consumo de bebidas muy frías. En cuanto al posible tratamiento, Blanco recomendó que Terelu reposase la voz y evitase gritar. Si los síntomas persistiesen, la opción más probable, como concluía la doctora, era la de la cordotomía, una intervención quirúrgica destinada a reducir el tejido inflamado