Humor blindado con Eddie Murphy al volante

¿Cuántas veces hemos mirado a los empleados de seguridad de un furgón blindado y hemos pensado cómo sería hacer su trabajo? Incluso, más allá, ¿cómo sería hacerse con todo ese dinero que transportan? Los escritores Matt Mider y Kevin Burrows se preguntaron lo mismo sentados en una cafetería: «¿Quiénes eran estos tipos?», pensó Mider. «En las películas, siempre los matan en los primeros 10 minutos de un robo. Pero tienen nombres, familias y vidas». Y decidieron transformarlos en héroes. Así nace «El último encargo» («The Pickup»), la nueva película que estrena esta semana Prime Video, dirigida por Tim Story («Shaft»), y protagonizada por Eddie Murphy, Pete Davidson, Eva Longoria y Keke Palmer, entre muchos otros.

La cinta nos presenta a dos guardias de seguridad de lo más dispar. Por un lado tenemos al veterano y estricto Russell (Murphy), con 25 años de carrera a sus espaldas y deseoso de dedicarle más tiempo a su mujer Natalie (Longoria) en el día de su 25 aniversario de boda. Del otro lado tenemos a Travis (Davidson), un fracasado de la academia de policía, inexperto y torpe, capaz de arruinar cualquier cosa que emprenda. Ambos coinciden en la cabina del furgón blindado en una ruta larga y ahí empiezan los problemas. En una parte incomunicada del camino, son emboscados por un equipo de ladrones especializados, Banner (Jack Kesy) y Miguel (Ismael Cruz), comandados por la astuta Zoe (Palmer), con planes que van mucho más allá de un camión lleno de dinero en efectivo. Mientras el caos se desarrolla a su alrededor, el improbable dúo tiene que desenvolverse en situaciones de alto riesgo, con personalidades que chocan continuamente y un muy mal día que no para de empeorar a marchas forzadas.

La cinta es heredera de las mejores comedias mezcladas con acción de los años 80, como «48 horas» o «Superdetective en Hollywood». La mezcla de géneros perfectamente engranados es uno de los méritos de la película. LA RAZÓN habló con los coprotagonistas, Pete Davidson y Keke Palmer, sobre cómo equilibrar el tono y trabajar con Eddie Murphy. «Creo que eso es cosa de Tim (Story), porque puedes hacer todo eso, pero tiene que encajar. No sé si te ha pasado que vas a filmar y no encaja nada. A veces piensas que va a salir mal, y luego lo ves y dices «oh, no». Ahora tengo que promocionarlo y mi familia lo va a ver», bromea Davidson, mientras asegura que el director «hace eso perfectamente. Creo que es uno de los cinco mejores para hacer que todo eso fluya y que no sea una película de dos horas y media. Eso es otra cosa buena de esta película, dura hora y media, que pasa rápido y no hay ningún momento aburrido, desde el principio entras en la historia y avanza rápido».

Les preguntamos por las abundantes escenas de acción con peleas, explosiones y accidentes de coche. Según Palmer, «es un poco difícil prepararse a menos que tengas coreografía real, pero es complicado prepararte para algo con lo que vas a interactuar cuando no hay nada físico allí. Sigues la dirección del director, juegas con niveles, a veces pruebas muchas cosas diferentes. Es agotador, obviamente, es el trabajo, pero te agotas explorando opciones para que la atmósfera encaje con cada situación. Mucho es pantalla verde; no sabes si las cosas a las que reaccionas son grandes o pequeñas. Es desorientador, pero también parte del trabajo. Te entregas y tratas de divertirte con ello». La alternancia de géneros puede despistar al actor, nos cuenta Davidson: «Lo difícil fue que haces varias escenas por día; unas donde flirteas y en otras tienes que actuar de otra manera. Es difícil cambiar rápido de ser coqueto y divertido a conducir un coche, pero tu coqueteo estaba justo en medio, lo que fue interesante. Para mí fue la primera experiencia en una película de acción de esta magnitud, así que fue un premio especial. Cuando llegué al set pensé: «Esto es una cosa de Hollywood».

Ambos actores se han rendido a la maestría de Murphy para imponer con su presencia en el set. Según Palmer, «solo quiero filmar con Eddie porque me gusta cómo se manejaba en el set. Nunca había visto un set dirigido así. Estar en una película con Eddie Murphy hace la vida más fácil. La vida es muy buena con él». Para Davidson, le recuerda a la diversión del cine de los 2000, «no vacía, pero puedes disfrutar y divertirte sin peso; todo es claro y no te preguntas qué pasa».