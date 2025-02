Ibai Llanos aclara el viral "afeitado" de su barba: todo era un filtro

El popular streamer Ibai Llanosha vuelto a revolucionar las redes sociales con un vídeo en el que aparentemente aparecía afeitado por completo, dejando atrás su característica barba. Sin embargo, lo que parecía un cambio radical de imagen resultó ser solo un filtro. La confusión generada fue tan grande que hasta su propia madre creyó que realmente se había afeitado.

Todo ha comenzado cuando Ibai ha compartido este pasado lunes un clip en Instagram y TikTok donde se le veía sin barba, un look que no se había visto en años. Rápidamente, el vídeo se ha vuelto viral, alcanzando más de 60 millones de visitas en ambas plataformas y generando cientos de memes y comentarios. El impacto ha sido tal que incluso cuentas oficiales como la del Getafe CF y la de Movistar NBA se han sumado a la broma. Además, varios medios de comunicación se han hecho eco de la noticia, aumentando aún más la confusión entre sus fans.

Ante el revuelo generado, esta miércoles Ibaiha decidido aclarar la situación con un nuevo vídeo en el que ha reconocido que todo había sido un filtro. "La que he liado", ha exclamado, sorprendido por la cantidad de personas que se lo habían creído. En el vídeo de aclaración, el streamer vasco ha mostrado una conversación con su madre, quien también cayó en la trampa. "Ya no es que un montón de gente se lo creyera, es que se lo ha creído mi madre", ha comentado entre risas. Además, Ibai ha bromeado sobre su apariencia sin barba y ha pedido algo de cariño a sus seguidores. "Me ha quedado claro: soy muy feo afeitado. ¿De verdad no hay nadie a quien le haya gustado Ibai sin barba?", ha preguntado, añadiendo que había recibido comparaciones con personajes como Homer Simpson afeitado. Para acompañar su reflexión, el creador de contenido ha utilizado la canción "Ya no te hago falta", de Sen Senra, y ha cerrado el vídeo con un mensaje en pantalla que resumía su sentir tras la reacción del público: "Yo pensando que nunca me voy a poder afeitar porque soy muy feo".

Un experimento que quedará para el recuerdo

Lo que ha comenzado como una simple broma ha terminado convirtiéndose en un fenómeno viral que ha dejado claro lo arraigada que está la imagen de Ibai con barba en el imaginario colectivo español y latinoamericano. Aunque esta vez todo ha sido un filtro, el streamer ha dejado claro que, después de la avalancha de memes y comentarios, difícilmente se atreverá a afeitarse de verdad. Mientras tanto, Ibai continúa con sus proyectos, entre ellos la organización de 'La Velada del Año V', cuyo anuncio oficial está previsto para el próximo 10 de marzo. Aunque no se ha revelado la sede del evento, el streamer vasco ha adelantado que no será en Barcelona ni en Madrid, dejando a sus seguidores con la incógnita de cuál será la próxima gran sorpresa que tiene preparada.