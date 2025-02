Ibai Llanos muestra su cara sin barba y las redes enloquecen: "No me juzguen..."

Ibai Llanos lo ha vuelto a hacer. El youtuber, que hace casi 150 días comenzó su gran reto de bajar de peso a base de duros entrenamientos, ha enloquecido a sus seguidores con su último video. El último reto al que se ha enfrentado ha sido su cambio de imagen. El creador de contenido ha grabado el proceso de quitarse la barba que lleva desde hace tantos años y que es una de sus señas de identidad.

Ibai aparece aplicándose espuma de afeitar en toda la barba y con una cuchilla comienza a afeitar la parte del cuello "rezando" porque su padre no vea el vídeo. Tras varios segundos en los que se tapa la cara con una toalla, enseña el resultado. Una imagen que ha causado impacto en el propio Ibai que ha pedido que no se hicieran comentarios porque "la he liado". "No me juzguen, no quiero ni un comentario raro", pedía... lo inevitable.

Al enseñar el resultado, sin embargo, se puede ver que se trata de un filtro, ya que la sombra de la barba sigue en el rostro. Aunque algunos de sus seguidores pronto detectaron que se trataba de Inteligencia Artificial, otros reaccionaban con sorpresa señalando que había cometido un error al afeitarse. Algunos incluso le llegaban a comparar con Buzz Lightyear, el personaje de Disney. "¡Menudo jovenzuelo!", exclamaba Xuso Jones.