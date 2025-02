Montoya se sincera con Ibai Llanos tras convertirse en fenómeno mundial: "Me cura el alma"

Ibai Llanos es uno de los grandes creadores de contenidos de nuestro país, eso es indiscutible. Sus eventos cautivan a miles de espectadores a través del streaming y poco a poco se ha ido ganando el respeto de muchos detractores. José Carlos Montoya, por otro lado, es el fenómeno mundial del momento, cuya actuación en el reality de Mediaset "La isla de las tentaciones" ha causado sensación por todo el planeta y en diferentes ámbitos, desde el entretenimiento hasta distintas disciplinas del deporte como la NBA, la Fórmula 1 o la NFL. La unión entre ambos es una bomba de relojería y así lo demuestran los más de 1,6 millones de personas que han dado me gusta a un TikTok de ambos que han visto ya cerca de 10 millones de usuarios. En él, recrean la famosa carrera de Montoya en la playa, además que el streamer vasco consigue una confesión de como está afrontando en estos momentos su viralidad.

"Enfrentarse a Rafa Nadal en Roland Garros"

Ibai Llanos lleva recopilando durante estos siete meses sus progresos en cuanto al cambio físico y durante este camino ha realizado carreras contra culturistas y atletas profesionales pero según el streamer, con Montoya "se ha enfrentado al mayor reto de su carrera", comparando está carrera de Montoya en la playa como "competir con Rafa Nadal en Roland Garros", una misión imposible. Tras un igualado inicio, el concursante de "La isla de las tentaciones" mostró su condición de favorito y tras gritar a viva voz que "Montoya va donde brilla", el sevillano consigue ganar con facilidad a Ibai Llanos en un video que ha ido más allá de la competición entre ambos, ya que el streamer ha conseguido sacarle una confesión que como está viviendo este momento de fama mundial.

"La salud es importantísimo para superar todas las penas. Estoy muy agradecido, he pasado muchas fatigas y esto me sirve para curar el alma. Estoy muy contento por todo el cariño recibido por la gente y además Ibai que sepas que todo pasa por algo en esta vida" comentaba Montoya a Ibai, a quien le agradeció la oportunidad de colaborar con él aunque sea con un TikTok, aunque el concursante del reality de Telecinco no necesita publicidad, ya que él solo se ha convertido en el fenómeno del momento alrededor del mundo.