La extraña conexión entre el joven fallecido y el incendio ocurrido en Madrid: ''Él tenía claro que iba a ocurrir esto''

El pasado viernes 21 de abril, alrededor de las 23:00 horas, tuvo lugar un incendio en un restaurante italiano ubicado en la Plaza de Manuel Becerra en el distrito de Salamanca de Madrid. En la terrible tragedia diez personas resultaron heridas y dos fallecieron. Entre los fallecidos se encontraba un joven valenciano de 25 años, camarero del restaurante y cuyo nombre era Julián Robles.

Robles, cuyo nombre artístico era Jay Robles, participó en el famoso talent musical ‘Operación Triunfo’ en el año 2020 y emitido por RTVE. Tres días después del fatídico incendio, el padre del joven ha hablado con ‘Buenos días Madrid’, programa de la cadena autonómica Telemadrid, relatando aspectos importantes que unen lo sucedido con la vida del joven artista.

‘’Creo que ya lo tenía claro que iba a ocurrir esto’’, comenzaba a decir el padre cuando el reportero quiso profundizar alegando que el fallecido tenía dos canciones escritas con títulos llamativos: ‘La habitación en llamas’ y ‘Lloraréis por mí’’. ‘’Él lo tenía claro. No sé por qué pero me pasa a mi también. Cosas que yo veo…; Cuando me mandaron la foto me dio un impacto al pecho como que algo le había pasado y realmente no le había pasado nada pero le iba a pasar’’, continuaba confesando.

El padre del alicantino se enteró de la pérdida de su hijo en la madrugada del viernes al sábado. Para él, la pérdida de su hijo mayor ha sido un duro impacto ya que hace poco también perdió a otro de sus hijos, el pequeño.