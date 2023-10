¿Quiénes son los dos directores de cine que visitan, hoy 10 de octubre, 'El Hormiguero'?

‘El Hormiguero’ abrió la segunda semana de octubre recibiendo a un invitado muy querido. El luchador de artes marciales, Ilia Topuria volvía al espacio de Antena 3 cinco meses después de su primera visita. El hispano georgiano, conocido como El Matador, habló de su manera de prepararse ante un combate llegando incluso a confesar que debe perder hasta 15 kilos.

"Cada vez que tengo una pelea tengo que bajar en torno a 15 kilos; perder los últimos diez es un infierno". "Me quedo súper chupado, flaquito, no me gusta mirarme al espejo pero es lo que hay", le confesaba a Pablo Motos el luchador. Topuria, que en enero se enfrentará con el campeón del mundo, Volkanovski, exactamente el 20 de enero en Canadá, se mostró positivo llegando a confesar que ‘’para él, el mejor del mundo es él’’.

Javier Ambrossi y Javier Calvo, 'Los Javis' USG GTRES

El espacio de las hormigas moradas sigue otro día más esperando recibir, este martes 10 de octubre, a dos directores cinematográficos de España y cuyos trabajos siempre consiguen una gran audiencia. Se trata de Javier Ambrossi y Javier Calvo, conocidos como Los Javis, los cuales regresan a ‘El Hormiguero’ para promocionar su último proyecto, ‘La Mesías’, que estará disponible a partir del 11 de octubre en MovistarPlus+.

Inspirada en hechos reales, concretamente en el grupo musical religioso ‘Flos Mariae’ y los secretos ocultos de dicha familia, este thriller narra la vida de Enrick, un hombre atormentado por una infancia marcada por el fanatismo religioso de su madre y que afectó a todos su hermanos provocando una separación y una influencia muy marcada.