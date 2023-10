Ilia Topuria confiesa en 'El Hormiguero' cuál es su único miedo en la vida

Pablo Motos recibió anoche en 'El Hormiguero' al luchador de artes marciales mixtas Ilia Topuria. Conocido como "El Matador", no conoce la derrota y acumula catorce victorias oficiales. Está situado en el número cinco del ranking mundial, y está cada vez más cerca de conseguir el cinturón de campeón del mundo de la Ultimate Fighting Championship (UFC) del peso pluma.

"Mucha gente quiere verme en peligro, derrotado; pero lo siento, nunca lo van a ver", dijo el hispanogeorgiano entre el vacile y la broma. En relación a las victorias, afirmó que "es una sensación única, de agradecimiento y de felicidad máxima".

Después de pelear, Topuria opta "por dormir, después de caminar: acabo noqueado". La familia es muy importante en la carrera del luchador: "mi hijo no sé si es aún consciente de lo que está pasando, pero lo lleva con mucho orgullo", aseguró contradictoria "El Matador".

Su próximo combate es con el número 1 del mundo, Volkanovski, el 20 de enero en Canadá, pero a él le da igual con quién pelear porque "para mí el mejor del mundo soy yo"; lo cuál no quiere decir que "lo respeto muchísimo y trabajo mucho para llegar ese día al 100%".

Un trabajo o entrenamiento que ahora mismo está en fase de fuerza: "cada vez que tengo una pelea tengo que bajar en torno a 15 kilos; perder los últimos diez es un infierno". "Me quedo súper chupado, flaquito, no me gusta mirarme al espejo", pero "es lo que hay".

Una fase en la que Topuria está haciendo "unos doce sparring semanales": "No me duele el cuello, porque el truco es dar y no recibir", bromeó.

El miedo como motivación

Su motor no es la motivación: "Me da muchísimo miedo no poder ver la mejor versión de mi mismo". "El que se enfrenta a la vida, sabe que no estoy presumiendo de nada", comentó en torno a quienes le acusan de chulería o presunción.

Dicen que el hispanogeorgiano se caracteriza por su fortaleza mental ¿Cómo consigue el luchador la mejor versión de sí mismo? "Cierro los ojos y pienso cómo me gustaría verme, cuál es la versión mejor de mí mismo, y así me programo para el día siguiente".

"Mientras tenga aliento en la boca seguiré para adelante", aseveró en relación a cuando recibe muchos golpes. Asimismo, para Topuria el mejor momento es "cuando tengo una finalización, es decir, una estrangulación".

"El miedo es como tener un familiar que, si sabes como entenderlo, le puedes sacar cosas fantásticas. El miedo es mi inspiración, yo lo uso a mi favor. Los perdedores dejan que pase, los ganadores hacemos que pase", afirmó en relación a la jindama. "No tengo miedo a nada, pero sí asquito a las serpientes".

En cambio, su relación con el sufrimiento "es muy mala; si me toca sufrir, sufro".

Asimismo, adelantó en primicia que en 2024 lo veremos pelear todos los españoles en nuestro país.