Ivana Baquero: «Tuve que comprender a la asesina para interpretarla»

Ivana Baquero (Barcelona, 1994) ha tenido una prolífica carrera tras trabajar en «Romasanta» con Paco Plaza y «El laberinto del fauno» con Guillermo del Toro. Su currículo se llenó luego con producciones internacionales y ahora acaba de estrenar en Netflix «La viuda negra», sobre el crimen de Patraix y donde interpreta a la misteriosa y oscura Maje.

¿Existe un dilema moral en interpretar a una asesina?

El dilema ético es que todos somos personas humanas y que tenemos nuestras opiniones y juicios de valor. Es verdad que causa un rechazo, pero también una gran responsabilidad y una preocupación por mostrar una historia que no sea sensacionalista, que no sea morbosa, sino que sea parte de una historia interesante. Sí que es verdad que te entran estas dudas, pero me dejaron muy claro lo que querían. Así que tuve que llegar a comprender a Maje para interpretarla. No quiere decir que esté de acuerdo, pero también pasa con los personajes que no son reales.

¿Cómo sale de la imitación y crea el personaje?

Es intentar no hacer una imitación. No caer en el estereotipo, sino profundizar en esas personas y en esas mentes y en ese aspecto psicológico. En este caso, además, no quería una imitación, quería captar las esencias. Pero sobre todo, sí que quería intentar acercarme al máximo posible a la gente real, porque es tan sonora la película. Fueron meses de rodaje, en procesos de preparación y estudio de las grabaciones de Maje. Incluso con los analistas de guion les hacía preguntas que no tienen respuesta en la realidad, pero que nosotros de alguna forma queríamos dejar patente en pantalla. Nos interesaba generar un diálogo y que el propio espectador resolviera su propio Cluedo y se hiciera su propia idea.

¿Cómo debe verla un espectador, sabiendo del caso o no?

Te puedo hablar desde mi experiencia como alguien que no conocía el caso. A mí me ayudó, no conocerlo, porque pude evitar toda esa contaminación. Y me sirvió porque el material que seguíamos al final era el guion. Y como espectador, pues es relativo. Soy una persona curiosa, que siempre me informo. Antes de ver películas o series ya estoy buscando al productor. Entonces habrá mucho de eso, pero depende de lo que le interese hacer en ese momento y muchas ya conocen el caso. Siempre van a existir comparaciones.

«Cualquier persona de esta sala es capaz de matar», se dijo durante el estreno de la serie. ¿Está de acuerdo, incluyéndola a usted misma?

He oído a personas del equipo y del elenco. Pues es que no lo sé. Realmente yo no me he visto nunca en la situación, pero luego sí que a lo mejor, dependiendo del extremo en el que te encuentres, el instinto de supervivencia que tiene el ser humano, al final resulta que... Sí que creo que somos seres más inteligentes y que podemos evitar llegar a esos extremos.

La vemos poco en televisión.

Fue un ejercicio a propósito en mi carrera y en los proyectos de los años siguientes. Se hizo de forma estudiada porque, por ejemplo, en época escolar no teníamos mucho tiempo, hacía mucho en el cine porque son proyectos más cortos. Eso sí que fue a propósito. Es verdad que en los últimos años y con la llegada de las plataformas la calidad es prácticamente de cine. Entonces ya da igual. En esas plataformas, en los últimos años pues estaba haciendo más televisión, pero también echo de menos en España trabajar más, no voy a engañar. Internacionalmente he tenido una carrera como más fructífera. He puesto mucho tiempo y esfuerzo en el extranjero, pero a mí me gustaría trabajar más en España y ojalá tenga la oportunidad.

¿Hablaría con Maje ahora?

Ahora no tendría contacto con ella. No es necesario, el trabajo está hecho. . Sin embargo, antes, si se me hubiera dado la oportunidad, no se me dio, entonces no me lo planteé y hubiera sido una conversación muy interesante que hubiera continuado con los trabajos de investigación. A Campos, que sabe mucho de estos temas, le hubiera pedido consejo si es acertado o no en este caso, o necesario o no hablar con ella para meterte en el personaje.

Desde «Romasanta» hasta ahora, ¿qué ha aprendido de usted misma?

Que es un aprendizaje constante, porque es una carrera que te cambia los planes constantemente, que cambia la forma de gestionar y de ver la vida y mucha resiliencia. Y también he aprendido y he redescubierto constantemente mi amor por la interpretación. Hay épocas que no trabajas, otras maravillosas. Fíjate si hasta he estudiado Derecho, tengo la carrera acabada, pero todavía estoy en la universidad. Pero lo que más me gusta es la interpretación. He aprendido esa constancia y perseverancia de no tirar la toalla.