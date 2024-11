James Costos: «Nos aseguramos de que Hollywood entienda que España es un destino increíble»

Su fama llegó al convertirse en Embajador de Estados Unidos en España con Barack Obama como presidente. Tras eso James Costos se unió a la pain Film Comission y ahora preside Secuoya Studios con oficina en Los Ángeles. La semana pasada inauguró la primera jornada en Iberseries & Platino Industria dedicada a «Producción Internacional by USA».

Es conocido por su defensa del cine y las series españolas en todo el mundo ¿Se le puede llamar «embajador audiovisual?

Creo que sí. Cuando dejé la embajada en 2017, la Spain Film Commission me pidió que fuera embajador honorario. Y lo vi como parte de una continuación de mi trabajo como diplomático, porque quería seguir encontrando una manera de tender puentes, y continuarlos después de dejar mi puesto. Y como vivía en Hollywood y procedía del sector del espectáculo, me parecía natural seguir buscando oportunidades para que estadounidenses y españoles trabajaran juntos. Así que me tomé el trabajo muy en serio. Y sigo haciéndolo hoy en día. Ahora que formo parte de Secuoya Studios, puedo hacerlo de una manera mucho más oficial. Represento a Secuoya, por supuesto, porque tenemos intereses comerciales, pero siempre hablo de España en primer lugar porque una marea creciente levanta todos los barcos. Queremos asegurarnos de que Hollywood entiende que España es un destino increíble para el cine y la televisión. Netflix, como sabes, está muy metido aquí. HBO tiene oficina, Disney+.... Pero todavía hay mucha más gente que necesita conocer la historia de por qué es tan maravilloso trabajar en España. Los incentivos, el clima, la gente con talento que trabaja aquí delante y detrás de la cámara, la comida y el vino, la gente maravillosa y amable. Me encanta seguir con mi trabajo representando al país.

¿Qué dice cuándo está vendiendo España?

Hablo de todos los beneficios maravillosos de por qué es genial trabajar aquí en comparación con otros lugares competitivos en Europa. España tiene maravillosos y hermosos destinos que pueden duplicar cualquier otro lugar en el mundo.. Muchas horas de sol, y como he mencionado, el presidente Sánchez, cuando vino a Hollywood hace cuatro o cinco años, mencionó que iba a hacer de España el Hollywood de Europa. Y puso en marcha un enfoque de todo el gobierno mediante la creación de este centro audiovisual español, cambiando las normas y reglamentos, facilitando los permisos, cambiando el proceso de visado para permitir a los estadounidenses venir más rápidamente cuando se les necesita en el set. Y todo esto ha hecho que España sea increíblemente atractiva. Y además, como es una democracia que funciona tan bien, con un estado de derecho, la gente, los americanos, sobre todo cuando invierten, quieren saber que las reglas no van a cambiar. Por eso España es uno de los principales factores de inversión, porque los presupuestos son ajustados. La gente no quiere invertir dinero que potencialmente podría cambiar porque la normativa cambie. Hace poco oí que un país de Europa cambió su normativa en medio de una producción, lo que provocó que la gente estuviera muy inquieta porque les preocupaba que no fueran a conseguir el dinero al que se habían comprometido. No estoy seguro de cómo funcionó, pero España no tiene esos problemas.

¿Cuáles son los puntos fuertes de Secuoya?

Secuoya es muy singular. En el sentido de que tenemos una infraestructura muy grande. Tenemos Madrid Content City, con infraestructura física de escenarios, instalaciones de postproducción, equipamiento, servicios. Estas cosas nos hacen muy especiales porque somos un estudio pero también una productora. Así que producimos nuestros propios contenidos. Tenemos tres o cuatro líneas de negocio diferentes. Producimos largometrajes; producimos contenidos guionizados de primera calidad. Tenemos documentales y no guionizados, y tenemos lo que se llama Secuoya Stories, que es formato largo. Pero también tenemos una gran oficina de profesionales de asuntos de negocios, recursos humanos. Nuestra oficina en Miami, que es para nuestras ventas comerciales y distribución; la oficina de Los Ángeles, donde estoy ubicado, para ser el puente entre los EE.UU. y Hollywood. Somos muy únicos en este sentido: no hay muchas empresas en España que tengan ese tipo de escala. Esto es lo que nos hace un destino para atraer a los mejores talentos creativos para venir a trabajar para nosotros, lo hacemos fácil para ellos para centrarse en el trabajo principal creando historias y no tener que preocuparse por nada de espacio de oficinas, las finanzas, los recursos humanos.. Y sobre todo cuando entran en producción, tenemos nuestra propia empresa que puede mantenerlo. Es como una ventanilla única.

¿Cuál es la percepción de nuestra ficción y nuestro cine en Estados Unidos??

Hollywood no sólo mira a España, sino también a Asia y a los países nórdicos. Buscan lugares con historias únicas, locales, pero con temas que resuenen en todo el mundo. Y como he mencionado en la charla, podrías crear una historia en español que trata de los temas de una familia que tiene una crisis o una historia de amor o un problema en el trabajo, y ver en la cultura española cómo tratar con eso. Y si eres de Asia, puedes mirar a España y decir, wow, así es como esta familia está lidiando con esta crisis en particular, y de una manera muy abierta lo comparten con sus amigos, hablan de ello. Probablemente en Asia o en los países nórdicos, lo mantienen muy cerca de sí mismos. Es fascinante desde una perspectiva cultural. Sobre todo para mí, ver un programa en otro país que trata un tema que yo he tratado y ver cómo lo tratan ellos. Aprendes cómo otras personas se enfrentan a estos problemas, y también puedes ver la belleza y el trasfondo de estas cosas. Aquí es donde estamos viendo hacia donde se dirige el mercado: la gente está buscando estas historias orgánicas, de cosecha propia que no están prediseñadas para ser globales. Están puramente enfocadas para tener éxito en el país local, pero tienen el potencial de ser realmente un éxito mundial debido a la forma y resonancia de los temas.

¿Cómo es su jornada laboral?

La jornada laboral en Los Ángeles es muy particular porque gran parte del trabajo se realiza fuera de la oficina. Debido al cambio de hora entre España y los Estados Unidos, en el momento en que me despierto, España acaba de regresar del almuerzo. Así que la comprobación en con la gente que hago negocios en España, y luego a medida que avanza el día, después de tener mi almuerzo en Hollywood, estoy tratando con toda la gente local. Así que tengo como dos partes de mi día que es muy singular y también bastante agradable.

¿Alguna vez se animará como actor o director de una serie con Secuoya?

Sólo estoy detrás de las cámaras. Es muy amable y muy generoso por tu parte que digas eso, pero estoy mucho más capacitado para trabajar detrás de la cámara y ayudar a construir un negocio y apoyarlo