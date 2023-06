Jesús Álvarez habla claro sobre su etapa con la Reina Letizia: ''Para mí, toda la vida ha sido Leti''

Jesús Álvarez García, el famoso periodista de los informativos de RTVE recibió un reconocimiento en la IX Edición de los Premios Sancho Panza. El madrileño, según informa EuropaPress, reconoció que sigue trabajando en el periodismo ya que la información nunca descansa. Para el periodista, la comunicación siempre ha formado parte de su vida, tanto que se ha dedicado casi la mitad de un siglo a ello. ‘’He dedicado 47 años de mi vida a la televisión solo, al resto ahora habrá que echarlo con otros medios y otras historias. Sigo ligado, es mi vida, no sé hacer otra cosa’’, confiesa el periodista madrileño.

Jesús Álvarez, luciendo un pañuelo en su chaqueta larazon

Además Álvarez no solo se ha pronunciado sobre su profesión y su situación laboral actual. El presentador ha tenido unas bonitas palabras para la Reina Letizia, con la que compartió pantalla y profesión cuando su majestad aún no pertenecía a la Casa Real. ‘’Fue un excelente compañera en la época en la que estuvo en televisión, una periodista de raza, con mucha fuerza, muchas ganas’’, revelaba con cariño para confesar seguidamente que le cuesta llamarle Su Majestad.

‘’No me sale, para mí toda la vida ha sido Leti, qué quieres que te diga. Yo con todos mis respetos, espero que no se moleste su majestad, pero no me sale llamarle reina ni majestad ni nada de eso. Siempre ha sido Leti y es como la hemos conocido en el trabajo, si es poco respetuoso pido humildemente disculpas’’, continuaba relatando para dejar claro que tanto su papel como periodista y Reina son intachables, especialmente este último ya que el número y la importancia de tareas son mayores. ‘’Ella ha elegido su camino, me parecía muy buena periodista, pero sin lugar a dudas, tendrá tareas más intensas ahora que la de periodista. Se perdió una gran periodista, pero se ganó una gran reina, esperemos que ella lo sienta así también’’, concluía.