Los Jonas Brothers regresan con Disney+ para revolucionar la Navidad

Aunque apenas estamos despidiendo las fiestas, los Jonas Brothers ya están preparando la próxima Navidad con un proyecto especial.Disney+ ha anunciado que los hermanos Joe, Nick y Kevin protagonizarán una película navideña que se estrenará en diciembre de 2025. Aún sin título oficial, esta comedia festiva promete reunir música original, humor y un viaje contrarreloj para salvar las fiestas.

La trama, revelada por la revista Variety, nos sitúa en un escenario donde los Jonas Brothers enfrentan múltiples obstáculos mientras intentan viajar de Londres a Nueva York para celebrar la Navidad con sus familias. La cinta estará dirigida por Jessica Yu, ganadora de un Emmy en 2024, y escrita por Isaac Aptaker y Elizabeth Berger, el dúo detrás de éxitos como "This Is Us". Como toque especial, contará con canciones inéditas creadas por los Jonas Brothers en colaboración con el productor nominado al Grammy Justin Tranter.

Este anuncio no solo despierta la nostalgia entre los fans de los Jonas Brothers, sino que también reafirma la conexión histórica del trío con Disney. Fue la compañía quien impulsó su carrera con fenómenos como "Camp Rock" y su propia serie, "Jonas". Ahora, 15 años después de su explosión como estrellas adolescentes, los hermanos regresan al lugar donde todo comenzó, listos para conquistar una nueva generación de espectadores.

El anuncio de esta película llegó acompañado de un divertido vídeo que homenajea la icónica escena de los carteles de “Love Actually”. El humor y la química entre los hermanos quedaron claros, anticipando el tono ligero y festivo que probablemente marcará esta producción. Los fans ya esperan con ansias no solo la película, sino también la banda sonora, que promete ser uno de los platos fuertes del proyecto.

Con esta película, los Jonas Brothers buscan convertirse en los nuevos íconos navideños de Disney+, manteniendo su estatus como referentes culturales para varias generaciones. Si algo han demostrado en los últimos años, es que su capacidad de reinvención no tiene límites. Y ahora, con la Navidad como telón de fondo, parecen estar listos para regalarnos una comedia musical que podría convertirse en un clásico de temporada.