Jordi Cruz le para los pies a Jhota tras compararse con Luca Dazi en 'MasterChef 11': ''Lo tuyo era una plasta''

Antes de expulsar a Clauda Ferranti, los concursantes tuvieron que enfrentarse a una prueba inicial para ganar el delantal blanco provocando que Jhota se convirtiera en uno de los protagonistas del último capítulo del talent culinario. En esta prueba, los jueces informaron a los concursantes que tenían que adivinar una serie de especies al azar. Quien adivinara más especias ganaría una ventaja de diez minutos en el primer reto el cual trataba de hacer un plato libre pero de alta cocina pero integrando las especias que habían acertado y catado por excompañeros de edición.

Uno de los platos fallidos fue el de Jhota. El DJ ejecutó un plato con pollo desmenuzado pero que no convenció al jurado. ‘’Parece atún de lata’’, decía Samantha Vallejo a lo que Fray Marcos y Francesc dejaban claro que para ellos era uno de los mejores platos de la noche. Al final de la prueba, el berciano recibió el delantal negro además de la valoración de Jordi Cruz. "Se nota que no tienes conocimiento sobre especias y condimentos porque no estaban bien utilizados. Lo que nos sorprende es que hayas tenido dos votos de tus compañeros porque el plato era malo. Olía a chamusquina", le espetó el chef catalán a lo que el concursante alegaba que sus compañeros ‘’si tiene un buen paladar’’.

"Pues nosotros pensamos que no. No sabíamos que era el plato, si era atún, si era carne, si era mamífero. Jotha, no se entendía", le volvía a responder Cruz para aprovechar y preguntarle a Luca si estaba de acuerdo con la valoración de su compañero. Jhota, que precisamente no tiene un buen feeling con el joven de 19 años, defendió su plato asegurando que su elaboración era ‘’bastante mejor’’ que el de Dazi. "Jotha, no estaba bien tu plato. El de Luca, por lo menos, no estaba sobrecargado de carne y se podía comer. Lo tuyo era una plasta", le volvía a parar los pies el chef jurado.

Tras este pequeño encontronazo, el concursante hizo balance reconociendo sus fallos. "Tengo una decepción bastante grande conmigo mismo. Me estoy dando cuenta de que estamos en un nivel del programa en el que estáis pidiendo algo a lo que no he llegado. Y por eso la decepción", decía el DJ a la vez que mantenía que su plato era mejor que el de Luca.