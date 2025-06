Julius se rodea del mejor pescado, literalmente

«Por supuesto que da tiempo a preparar un buen pescado en 22 minutos». Quien tan exultantemente nos dice esto no puede ser otro sino el cocinero, presentador y escritor Julius Bienert. El mallorquín se hizo habitual de la alta cocina trabajando a las órdenes de Karlos Arguiñano, Juan Mari Arzak o Pedro Subijana, y pronto se instaló en nuestras pantallas con cuatro grandes programas en Canal Cocina, producido por AMC Networks International Southern Europe , «Un trío en la cocina», «Los 22 minutos de Julius», «22 minutos» y «Julius Express». Ahora ha vuelto a casa con un nuevo reto que superará con creces, «Menús de pescado en 22 minutos», formato de producción propia protagonizado por Bienert, que caracterizado con su habitual estilo cercano y dinámico, propone un recetario completo con el pescado como ingrediente estrella, pensado en quienes quieren comer sano, rico y sin pasar horas en la cocina. Además, el programa se enmarca en la campaña #NosGustaElPescado y propone recetas marineras fáciles, sabrosas y listas en menos de media hora. «Incluso en menos tiempo se pueden preparar auténticas virguerías y lo demuestro y no solo un pescado, incluso 2 recetas de pescado», nos cuenta el cocinero.

Y todo a la olla. Julius con su habitual estilo enciende el cronómetro que va descontando minutos mientras prepara recetas tradicionales como unas patatas con sepia o albóndigas de merluza en salsa verde, hasta platos sorprendentes como una dorada calabrese con ñoquis trufados, un perrito brioche de langostinos crujientes o una ensalada de roble con salazones y vinagreta de almendras. Con ideas para todos los gustos –boquerones fritos con alioli de ajo negro, hamburguesa de salmón, navajas con vinagreta de soja o fetuccini con pulpo a la parrilla–, el programa se convierte en un aliado práctico para incorporar el pescado de forma habitual y creativa en el día a día. Y, como siempre, va aderezado con los comentarios de Julius, que considera que aunque sabroso «El rape es feo», y es capaz de generar los 22 minutos más intensos dentro de una cocina, ya que le da lo mismo darte trucos para elaborar un pescado jugoso, que te cuenta que acaba de ser padre de trillizos.

«La nueva temporada creo que es una prueba fehaciente de que en muy poquito tiempo se pueden preparar buenas recetas, y mimando el producto, además», asegura el cocinero, encantado con que los espectadores valoren a los cocineros televisivos en su día a día. «Se ve reflejado en las audiencias» ese cariño, nos dice Julius que considera que «cada vez la cocina está cada vez más presente en las televisiones de todo el mundo, no solo en la nacional». Y cómo ejemplo, la cultura anglosajona como Gordon Ramsey o Jamie Oliver». Cree que el gusto por comer es fundamental: «A todos nos fascina; a muy poca gente no le gusta comer y a mí me parece gente muy extraña». Opina que los espectadores se entretienen viendo a alguien cocinar y «preparar platos maravillosos. La gastronomía se mete en nuestras pantallas y corazones».

Una iniciativa anual

Recordemos que el programa forma parte de la iniciativa única y anual de Canal Cocina #NosGustaElPescado, que busca fomentar el consumo de pescado en España y reconectar a la población con este producto esencial para nuestra salud, cultura y tradición gastronómica. Impulsada con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través del sello #AlimentosDeEspaña. «Esta campaña incluye nuevos formatos de producción local, cinco en concreto, y varias acciones de marketing, pero la clave es que va más allá del campo audiovisual», nos explica Mandi Ciriza, directora del Canal Cocina, que insiste en el problema: «Es un hecho que cada día comemos menos pescado y nos preocupa. Por ello, durante el 2025 nos hemos impuesto el reto de concienciar a la población de la importancia de consumir este ingrediente fundamental de la dieta mediterránea, y no solo por su incidencia directa en nuestra salud, sino también por su gran aportación a la economía española».

Más autoridad si cabe, de la mano de Canal Cocina, que lleva más de 27 años en nuestras pantallas aportando ese valor añadido: «Es mucho más que un canal de televisión. Es, sin duda, una de las marcas más poderosas de la tv de pago. Desde su lanzamiento en 1998 ha creado cerca de 400 formatos diferentes que suponen unos 10 mil programas. Pero, además, tiene más de 5 millones de seguidores en las redes sociales, ha publicado 25 libros y ha desarrollado su propia línea de productos de alimentación (aceite, huevos, especias)».

Gracias a programas como los de Julius y como afirma Ciriza, «tras casi 27 años siendo el único canal de televisión especializado cien por cien en gastronomía, Canal Cocina se ha convertido en un referente en el sector con un alto poder prescriptor. De esta forma, la marca es ahora una comunidad de gente unida por la pasión por la comida».