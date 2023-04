Las palabras de Katerina sobre Asraf que han puesto en pie a Kiko Matamoros en 'Supervivientes 2023'

Si algo ha marcado en esta edición de ‘Supervivientes’ ha sido el trato que ha recibido un concursante por parte de varios de sus compañeros. Asraf Beno vuelve a estar en el punto de mira y esta vez ha sido con Manuel Cortés. Aunque ambos supervivientes dejaron de convivir en la misma playa a principios de abril, tras la unificación los choques entre los dos han vuelto a salir a la luz.

Katerina Safarova, la sexta expulsada del concurso de Mediaset, ha querido hablar contando la experiencia que ella ha vivido con Beno. ‘’Yo soy una persona que he estado allí y he vivido la convivencia, sobre todo las peleas entre Manuel y Asraf y yo conozco a dos Asraf. Son dos personas distintas, una delante de cámaras y otra cuando no hay cámaras. Es tan rápido y camaleónico. venía la cámara y empezaba a llorar…’’ comenzaba diciendo Safarova sobre el que fue su compañero de concurso alegando que entendía el comportamiento de Manuel Cortés hacia Asraf.

Isa Pantoja, novia del superviviente, quiso sacar la cara por su chico. ‘’Realmente lo que estás diciendo no justifica que estén todo el rato machacando a una persona’’, espetaba con claridad. Kiko Matamoros, colaborador de Telecinco, quiso también defender al míster. ‘’Qué pena más grande que nos estamos perdiendo medio concurso y es el que hace Asraf por detrás, pero ninguno de los que está ahí nos ha explicado que hace Asraf por detrás’’, soltaba.

La exsuperviviente al escucharle quiso contestarle volviendo a decir que 'tiene dos caras y que cuando no hay ningún trabajador del concurso grabando es una persona normal'. ‘’Anda, joder. Muchas gracias, te lo has ganado’’, decía Matamoros con tono jocoso mientras se ponía en pie y aplaudía a la rusa. ‘’Por ejemplo vamos a por leña y todos los chicos cargan un tronco. No hay cámaras, no pasa nada. Llega una cámara y Asraf va corriendo hacia donde está la cámara y dice ’chicos porque a mi no me estáis ayudando a bajar troncos’ y todo el mundo dice ‘¡qué dices!’’’, concluía la ex participante de ‘La isla de las tentaciones’.