La organización de 'Supervivientes 2023' toma medidas tras cazar a un concursante haciendo trampas

El tiempo para que el reality de Telecinco, ‘Supervivientes 2023’, llegue a su fin está corriendo y los concursantes cada día se muestran con más confianza. Este pasado domingo 23 de abril tuvo lugar la octava gala de ‘Conexión Honduras’, el debate de los domingos del concurso presentado por Ion Aramendi. Como cada domingo tenía lugar la famosa prueba de recompensa. Esta vez los supervivientes tenían que hacer frente a la conocida prueba de ‘El duelo al sol’ donde se enfrentan por parejas en una plataforma redonda y con listones en la que tienen que aguantar el equilibrio a la vez que dicha plataforma se va inclinando.

Yaiza Martín, Bosco Martínez Bordiú, Diego Pérez y Adara Molinero se proclamaban ganadores de la prueba de recompensa por lo que obtuvieron de premio el privilegio de poder coger tres objetos de sus respectivas maletas y tener una ducha de agua dulce usando gel, champú y mascarilla.

Tras acabar de disfrutar de esta ducha, Laura Madrueño, la presentadora de Honduras, pidió al pequeño del clan Martínez Bordiú que se colocará cerca de ella ya que tenía una noticia que darle. “Vente conmigo porque me dice el Pirata Morgan que me enseñes tus bolsillos, ¿te has guardado algo?”. La respuesta del concursante era un no rotundo por lo que Madrueño le pidió que le enseñara todo lo que había cogido de la maleta. En ese momento Bosco sacaba los escarpines, dos bañadores y un peine que había guardado en el bolsillo de uno de los bañadores.

‘’La verdad es que no he contado bien’’, confesaba. La presentadora se dirigía a sus compañeros de concurso para saber si lo había guardado sin querer a lo que los habitantes de Playa Pelícano creían en la inocencia de Bosco. La organización tomó medidas permitiendo que el superviviente pudiera volver a dejar uno de los objetos que había cogido a la maleta por lo que el peine volvió a su lugar de origen.