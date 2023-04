Kiko Matamoros rompe a llorar al escuchar el recuerdo que su hijo Diego le tenía guardado

‘Amar para vivir’, el videopodcast de Kiko Matamoros y Marta López Álamo ha vuelto a traer un nuevo capítulo aunque esta vez de una manera más sentimental. El colaborador de Telecinco y la modelo han querido charlar sobre la paternidad y saber si están preparados para ello. Además, la pareja ha decidido invitar a alguien muy especial en la vida de Matamoros, su único hijo varón, Diego Matamoros. El influencer se ha sentado en el sofá de la casa de su padre y Marta para recordar viejos tiempos y como fue la separación de su padre con su madre, Marián Flores.

Diego recuerda su infancia en dos partes: por un lado su padre era una persona que hacía muchos esfuerzos para que ellos tuvieran una cultura general amplia; y por otra parte ha destacado la ausencia que sintió cuando sus padres decidieron separarse. Matamoros ha querido saber qué opinaba su hijo sobre tener un hermano a lo que Diego no ha puesto ninguna negativa. ‘’Si quieres tener un hijo más vale que lo tengas ya’’, le decía entre risas a su padre haciendo referencia a la edad.

Diego Matamoros y su padre, Kiko Matamoros, emocionados Mediaset

El ex de Stela Grande también trajo un recopilatorio de Bruce Springsteen que su padre le regaló hace 25 años. Para mi querido hijo Diego, 25 años de buena música y un universo de amor. De quien más te ha querido, te quiere y te querrá. Un beso de tu viejo y el abrazo más fuerte. Torrelodones, 14 de noviembre de 1998'', leía Diego.

El colaborador de ‘Sálvame’ al escuchar ese recuerdo no ha podido evitar romper a llorar. ‘’Claro que me acuerdo. Fue en el momento que yo me separé y quería que supiera que yo estaba cerca de él. Tenía la necesidad de decírselo y me alegra mucho que lo conserve. Me emociona. He llorado mucho por mis hijos’’.

En cuanto a la paternidad de ambos, Marta López ha dejado claro que tiene ganas de tener un hijo con su chico pero tiene que tener una cierta seguridad como persona ya que tendría que cuidarse muchísimo debido al cambio físico que supone estar embarazada. Además ha querido dejar claro que aunque un embarazo cambia la forma del cuerpo, y ella trabaja de ello, lo primordial sería su pequeño bebé.